وزارة الصحة الإثيوبية تعلن تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإثيوبية، الأحد، تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع المصابين إلى 2020 حالة.



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وذكرت الوزارة، في بيان، أن الحالات الجديدة ظهرت بعد إجراء فحوصات معملية لنحو 6092 شخصا خلال 24 ساعة.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة جميعها لإثيوبيين، بينهم 51 رجلا و35 امرأة، وتتراوح أعمار المصابين بين 7 و82 عاما.

وحسب بيان الوزارة، فإن عدد المتعافين من فيروس كورونا في إثيوبيا بلغ 344 حالة بعد تسجيل 63 حالة شفاء جديدة، فيما سجلت البلاد 27 وفاة بـ"كوفيد- 19"، بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، الأحد.