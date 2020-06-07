الصحة العالمية تشكر الإمارات على دعمها بأدوات فحص كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، عن شكره لدولة الإمارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، على تزويد المنظمة بأدوات فحص لفيروس كورونا بقيمة 10 ملايين دولار.

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وكانت الإمارات أعلنت، الخميس، عن تبرعها لمنظمة الصحة العالمية بمجموعات أدوات اختبار الكشف عن مرض "كوفيد- 19" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بقيمة 10 ملايين دولار تكفي لفحص 500 ألف شخص.

ويأتي التبرع بمجموعات اختبار الكشف عن الفيروس دعماً للجهود الدولية الرامية إلى احتواء انتشاره في ظل نقص مستلزمات الفحص والاختبار بالعديد من الدول.