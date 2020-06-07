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ماليزيا تعلن السيطرة على تفشي فيروس كورونا وترفع القيود اعتبارا من الأربعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

ماليزيا تعلن السيطرة على تفشي فيروس كورونا وترفع القيود اعتبارا من الأربعاء

متابعات_ الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين ،اليوم الاحد، السيطرة على تفشي ،وبدء مرحلة جديدة من التعافي تستمر حتى 31 أغسطس.

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وقررت ماليزيا رفع أغلب القيود التي فرضتها لاحتواء انتشار الفيروس على الأعمال والشركات اعتبارا من الأربعاء المقبل بما يشمل أيضا رفع حظر السفر بين الولايات بعد إجراءات عزل عام فرضتها لما يقرب من ثلاثة أشهر لكن الحدود الدولية ستبقى مغلقة.

 

وسمحت ماليزيا تدريجيا للشركات بالعودة للعمل مع اتباع قواعد التباعد الاجتماعي على مدى الشهر المنصرم.

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