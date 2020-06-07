شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة الفلسطينية تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة ،اليوم الأحد، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في فلسطين.



واوضحت وزير الصحة في بيان لها ،بان حصيلة الإصابات في فلسطين استقرت عند 643 إصابة، بينها 319 إصابة في محافظة القدس، و254 في باقي محافظات الضفة الغربية و70 حالة في محافظات قطاع غزة..مشيرة الى ،تعافي 3 حالات في بيت أولا بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة لترتقع حصيلة حالات الشفاء إلى 558 حالة، بينها 293 في محافظة القدس، و224 في باقي بالضفة، و41 في غزة.

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