شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهدوء يسود أكبر احتجاج في واشنطن على وفاة جورج فلويد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين في العاصمة الأمريكية واشنطن ومدن أخرى في أنحاء الولايات المتحدة، مطالبين بوضع حد للعنصرية ولوحشية أجهزة إنفاذ القانون مع دخول الاحتجاجات التي اندلعت عقب وفاة جورج فلويد على أثر معاملة شرطة منيابوليس العنيفة له يومها الثاني عشر.



ومثل تجمع عند النصب التذكاري للينكولن ومسيرة للبيت الأبيض أكبر تدفق للاحتجاجات حتى الآن على مستوى البلاد منذ انتشار تسجيل مصور يظهر فيه الأمريكي فلويد مقيدا ووجه على الأرض ولا يقوى على التنفس بينما يجثو ضابط شرطة أبيض بركبته على رقبته.

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