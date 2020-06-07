شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكویت تسجل 717 إصابة جديدة و10 حالات وفاة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت الكویت الیوم الأحد، تسجیل 717 إصابة جدیدة بمرض (كوفید - 19 )، خلال ال24 ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 31848 حالة في حین تم تسجیل 10 حالات وفاة إثر إصابتھا بالمرض لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الیوم 264 حالة.

Advertisements وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي الیومي "إن جمیع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا بالمرض ھي مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا وأخرى قید البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطین لھا".

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