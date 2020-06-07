شكرا لقرائتكم خوفا من كورونا.. شاهد أغرب طريقة لحفل زفاف في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - في واقعة طريفة وغريبة، شهدت منطقة عزبة الصفيح بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية شمال مصر، أغرب طربقة لحفل زفاف، تجنبا لإصابة العروسين بفيروس كورونا، وتنفيذا للتباعد الاجتماعي، وهربا من الملاحقة الأمنية.
في التفاصيل، لجأ أهالي عروسين بالمنطقة وبالمخالفة لقرارات الحكومة بمنع التجمعات وإقامة الأعراس الشعبية في الشوارع، والقاعات، إلى حيلة غريبة، حيث أقاموا الحفل على رافعة حديدية "لودر" لمنع التزاحم، حول العروسين، وحرصا على عدم إصابتهما بفيروس كورونا.
وطافت الرافعة التي حملت العروسين لأعلى، شوارع المنطقة، وسط تجمع الأهالي، وانطلاق الزغاريد، يصاحبها أصوات المزمار البلدي، دون اتخاذ الإجراءات الوقائية سواء للعروسين أو الأهالي.
واستمر الحفل نحو ساعة قبل أن يتوجه العروسان لمنزل الزوجية.
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت في مارس الماضي إثر انتشار فيروس كورونا منع إقامة الأفراح والعزاء في الشوارع لمنع تفشي الوباء.
وتدخلت السلطات أكثر من مرة لفض حفلات زفاف أقيمت في الشوارع والقاعات بمحافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد والشرقية وبني سويف.
يشار إلى أن عدد المصابين بكورونا في مصر قد بلغ أكثر من 34 ألف مصاب فيما تجاوز عدد الوفيات 1200 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر خوفا من كورونا.. شاهد أغرب طريقة لحفل زفاف في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.