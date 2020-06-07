مجلة أمريكية: نحن في المرحلة الأخيرة من عصر ترامب

ذكرت مجلة "ذي أتلانتيك" الأمريكية أن العالم يدخل حالياً في المرحلة الأخيرة من عصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت المجلة، المتخصصة في الشئون الدولية والأمريكية، إنّ الولايات المتحدة تخوض المرحلة النهائية من "عصر ترامب"، في إشارة إلى نهاية حكم الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

وقال الكاتب توماس رايت، وهو مؤلف كتاب "معركة القرن الحادي والعشرين ومستقبل القوة الأمريكية"، في مقاله بالمجلة إنّ الولايات المتحدة دخلت خلال فترة حكم ترامب "عصر الغطرسة"، موضحاً أن زعيم البيت الأبيض سعى إلى العمل بشكل منهجي للتخلص من أصحاب الآراء الحكيمة، مطلقً العنان لنفسه في اتباع نزواته.

وأضاف رايت أن نتيجة لذلك، بدأت ترامب يواجه التناقضات في نهجه الخاص مع الصين وإيران على وجه الخصوص، حتى أن وصل الأمر الأزمة التي كان يخشاها الجميع.

وأضاف الكاتب أنه ولمدة 3 سنوات من الفوضى ظل ترامب مشوشاً، مدعومًا بالاقتصاد القوي الذي ورثه عن سلفه ودعمه من خلال قائمة أمنيات الحزب الجمهوري الطويلة، والتي شملت التعيينات القضائية، وإلغاء القيود، وإلغاء الاتفاق النووي الإيراني.

وقال برايت إن الأمريكيين كانوا يأملون في أن تصبح البلاد محظوظة وأن تمر السنوات الأربع (فترة حكم ترامب) دون وقوع أي تغيير في نموذج الحكم، لكن "تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن".

وأشارت إلى أن ترامب غير قادر تنفيذ السياسات اللازمة لمعالجة أي من هذه الأزمات، وهو ما يفسر قيامه ببعض "التصرفات الصادمة" مثل اتهام الصحفيين بالقتل ، والانسحاب من منظمة الصحة العالمية، ومحاولة مقاضاة المسئولين في إدارة أوباما، مؤكداً أن كل تلك الإجراءات تزيد الأمور سوءًا.

"فوضى" السياسة الخارجية

ولفت الكاتب إلى ما وصفه بـ "الفوضى المطلقة" التي يثيرها ترامب على جميع مستويات الحكومة، بعدما صدق البرلمان الصيني على قانون أمني جديد لهونج كونج ينهي نموذج "دولة واحدة ونظامان".

وأصدرت حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا بيانًا مشتركًا يدين هذه الخطوة، كما أدان الاتحاد الأوروبي القانون، لكنه لم يتمكن من الاتفاق على أي إجراءات عقابية.

وأشار الكاتب إلى ما وراء الكواليس، حيث يعكف الدبلوماسيون الأمريكيون على تنظيم قمة مجموعة السبع، المقررة أواخر يونيو الجاري، حيث سيقدم القادة جبهة موحدة لدعم هونج كونج، عبر خطوات ملموسة، مثل فرض عقوبات على الصين.

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واندلعت في عدد من الولايات الأمريكية تظاهرات احتجاجية على مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد.

ووجه موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تحذيرًا لترامب من تهديد بالعنف، بعدما غرّد بالقول: "عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار".

وعقد ترامب مؤتمراً صحفياً أعلن فيه أنه سينهي العلاقات مع منظمة الصحة العالمية. قبل أن يعلن رداً أحادياً على تصرفات الصين ضد هونج كونج.

عقب ذلك، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل انسحابها من قمة مجموعة السبع، ليعلن ترامب عن تأجيل القمة ويدعو روسيا وأستراليا والهند وكوريا الجنوبية للانضمام.

وأكد برايت في مقاله أن تأجيل القمة من شأنه أن يدمر أي أمل في أن تدين منظمة متعددة الأطراف - مثل مجموعة السبع - تصرفات الصين ضد هونج كونج.

ولفت الكاتب إلى أن روسيا مؤيد قوي لموقف الصين، حيث ترى أن هونج كونج قضية داخلية بحتة لا ينبغي أن تكون مصدر قلق لبقية العالم.

وأشار الكاتب إلى اعتقاد بعض المراقبين بأن الدعوة إلى المزيد من البلدان للانضمام إلى المجموعة "تستهدف عزل الصين"، لافتاً إلى أن تلك الخطوة أثرت سلباً ليحقق الرئيس الصيني شي جين بينج فوزًا كبيرًا.

الانسحاب من منظمة الصحة العالمية

يقول الكاتب إن إنهاء ترامب علاقة بلاده بمنظمة الصحة العالمية يعد ضربة قوية للولايات المتحدة، موضحاً أنه لن تتبع الدول الأخرى نصيحة واشنطن بشأن الطريقة التي ينبغي أن تدار بها منظمات الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن قرار الانسحاب من المنظمة العالمية يمهد الطريق أمام الصين للسير قدماً في جهودها لإلغاء المعايير الليبرالية والديمقراطية العالمية، كما إنه يضر بالمصالح الأمريكية الحيوية فيما يتعلق بالصحة العالمية.

وأكد الكاتب عدم وجود طريق للعودة فيما تبقى من عصر ترامب، مشيراً إلى أن السؤال الذي يواجه كبار المسئولين والجمهوريين في الكونجرس والحكومات المتحالفة ليس بشأن كيفية إقناع ترامب باتخاذ القرار الصحيح، لكن كيفية الحد من الضرر حتى يمكن إصلاح الإدارة بعد رحيله؟.