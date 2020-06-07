آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

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في ما يأتي آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، في ضوء آخر الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:

أكثر من 400 ألف وفاة

أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقل عن 400,346 شخصا حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 19,00 ت غ الأحد.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 110,037 وفاة من أصل 1,928,094 إصابة مؤكدة. تليها بريطانيا (40542 وفاة) والبرازيل (35930 وفاة) وإيطاليا (33899 وفاة) وفرنسا (29155 وفاة).

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 6,949,890 إصابة - لا تعكس الأرقام سوى جزء من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا إلا للحالات الأكثر خطورة - بينها أكثر من 3 ملايين شخص تماثلوا إلى الشفاء.

حصيلة ضحايا قليلة في فرنسا منذ فرض الحجر

سجلت فرنسا 13 وفاة جديدة في المستشفيات جراء الوباء خلال 24 ساعة، في أقل حصيلة منذ 14 مارس.

ومن المحتمل تخفيف القواعد الصحية المفروضة على الأطفال في المدارس بحلول نهاية يونيو، خاصة في ما يتعلق بـ"الوجبات، الفسحات والرياضة"، وفق رئيس المجلس العلمي جان فرنسوا ديلفريسي.

إرتفاع عدد الإصابات في إيران بسبب زيادة الفحوص

قالت السلطات الإيرانية إن ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المسجلة يعود إلى تكثيف الفحوص وليس نتيجة تسارع انتشار فيروس كورونا في البلاد.

بدء تخفيف الحجر في الجزائر

استأنف عدد من المحال التجارية نشاطه في الجزائر الأحد في إطار تخفيف تدابير احتواء كوفيد-19، مع الإبقاء على الحجر الجزئي في أغلب مناطق البلاد حتى 13 يونيو.

كوبا تعلن السيطرة على الوباء

لم تسجل كوبا أي إصابة أو وفاة نتيجة الفيروس لليوم الثامن على التوالي، وأعلن الرئيس ميغيل دياز-كانيل أن الجائحة باتت "تحت السيطرة" في الجزيرة، مع إحتمال الإعلان الأسبوع المقبل عن استراتيجية لرفع الحجر تدريجيا.

نقص في الأوكسجين في البيرو

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تواجه البيرو، الدولة الثانية الأكثر تضرراً من وباء كوفيد-19 في أميركا اللاتينية بعد البرازيل، مع أكثر من خمسة آلاف وفاة، نقصاً حاداً في الأوكسجين الطبي. ومع وجود 9500 مريض بكوفيد-19 فيها، تقترب المستشفيات في البلاد من حافة الانهيار، لا سيما بسبب نقص الأوكسجين.

وفرضت البيرو عزلا إلزاميا قبل 83 يوما ما أدى إلى فقدان أربعة بيروفيين من أصل 10 إيراداتهم. وتأمل البلاد في إعادة فتح معلم ماتشو بيتشو الشهير أمام السياح في الأول من يوليو.

تراجع التجارة الصينية

سجلت الصين، أول بلد تفشى فيه كوفيد-19، تراجعا في أرقام التجارة في مايو مع انخفاض صادراتها بنسبة 3,3% على سنة ووارداتها ب16,7% على سنة.

واستؤنف النشاط لكن زبائنها الرئيسيين في أوروبا وأميركا الشمالية تأثروا بدورهم بالوباء. وأطلقت عدة مقاطعات عمليات تجارية مع تخفيضات لتحفيز الاستهلاك.

أوروبا: تخفيف جديد للقيود

واصلت الدنمارك رفع العزل مع إعادة فتح المسابح وصالات الرياضة الإثنين.

وستعيد إيرلندا فتح الإثنين كافة متاجرها - باستثناء المراكز التجارية - قبل رفع القيود على التنقل في 29 حزيران/يونيو.

وأعلنت الحكومة البريطانية الأحد إعادة فتح دور العبادة "للصلوات الفردية" في 15 حزيران/يونيو وكذلك المتاجر "غير الأساسية".

لا إصابات في الفاتيكان

أعلن الفاتيكان أنه لم يعد هناك إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد على أراضيه، بعد تسجيل 12 حالة.

واعتبر البابا فرنسيس الأحد أنه "تم التغلب" على الوباء في إيطاليا، داعيا إلى "الحذر".

اليونان : تمديد فرض تدابير العزل في مخيمات المهاجرين

مددت اليونان لأسبوعين إضافيين تدابير العزل في مخيمات المهاجرين المكتظة. وسيظل المهاجرون في مراكز بحر إيجه والبر الرئيسي في العزل حتى 21 يونيو.

وتستعد البلاد لإنعاش اقتصادها المعتمد أساسا على السياحة وسيعاد فتح مطاري أثينا وسالونيكي في 15 يونيو.