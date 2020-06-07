وأسقط مناهضو العنصرية رمز تجارة الرقيق في بريستول

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نصر المجالي: أسقط محتجون من حركة (حياة السود مهمة Black Lives Matter) خلال تظاهرة في مدينة بريستول البريطانية، اليوم الأحد، تمثال تاجر الرقيق إدوارد كولستون في القرن السابع عشر مع استمرار الاحتجاجات في اكتساح المملكة المتحدة، احتجاجا على وفاة جورج فلويد خنقا تحت ركبة شرطي أميركي.

وعلى الرغم من تعليمات التباعد الاجتماعي لمواجهة فيرسو كورونا، الذي يسيطر على بريطانيا وأوقع مئات الآلاف من القتلى والمصابين، تدافع المتظاهرون في شوارع بريستول وأسقطوا النصب المعدني بالحبال قبل الهتاف والرقص حوله مبتهجين، مع وضع العديد منهم ركبتيه على التمثال الساقط أثناء وضعه على الأرض.

وكان تمثال كولستون، الذي كان قائمًا منذ عام 1895، محل جدل في السنوات الأخيرة. وكانت أحدث عريضة لإزالتها حصلت على أكثر من 11000 توقيع.

وقد تجمع ما يقدر بنحو 10000 متظاهر في بريستول اليوم الأحد للمشاركة في المسيرة عبر المدينة. قالت شرطة أفون وشرطة سومرست أنه على الرغم من أن الاحتجاجات تعد خرقًا لقواعد الإغلاق، إلا أنهم يفهمون لماذا يريد الناس التجمع.

ضرر إجرامي

وفي حديثه بعد المظاهرة، تعهد مفوض شرطة بريستول آندي بينيت بإجراء تحقيق في "عمل الضرر الإجرامي" بالقرب من بريستول هاربورسايد، حيث رست سفن الرقيق ذات مرة قبل قرون.

كما تجمعت حشود ضخمة من المتظاهرين من حملة "حياة السود مهمة" خارج السفارة الأميركية في منطقة باترسي جنوب التيمز في العاصمة لندن مع استمرار المسيرات في جميع أنحاء المملكة المتحدة. كما جرت مظاهرات في إدنبره وغلاسكو الاسكوتلنديتين.

ديناميكة مختلفة

وقال المفوض الأمني إن الغالبية العظمى من أولئك الذين جاؤوا للتعبير عن مخاوفهم بشأن عدم المساواة والظلم والعنصرية، فعلوا ذلك بشكل سلمي ومحترم، وأضاف أن جائحة الفيروس التاجي المستمر ديناميكية مختلفة لما كان سيكون دائمًا عملية شرطة صعبة.

وقال: "وأود أن أشكر المنظمين على جهودهم لتشجيع المتظاهرين على اتباع إرشادات الحكومة - وهي رسالة أخذها الكثيرون بوضوح، وهم يبذلون قصارى جهدهم للمسافات الاجتماعية على الرغم من الحشود الكبيرة".

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وأكد بينيت: "الحفاظ على سلامة الجمهور كان أولويتنا القصوى ولله الحمد لم تكن هناك حالات من الاضطراب ولم يتم إجراء اعتقالات، ومع ذلك، كانت هناك مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين ارتكبوا فعلًا إجراميًا واضحًا في سحب تمثال بالقرب من بريستول هاربورسايد.

وقال مفوض الشرطة: "سيتم إجراء تحقيق لتحديد هوية المتورطين ونحن نقوم بالفعل بتجميع لقطات للحادث. وأود أن أشكر شركاءنا في مجلس مدينة بريستول لمساعدتنا على ضمان أن هذا حدث آمن لجميع الذين حضروا."

خطر أكيد

وكان وزير الصحة مات هانكوك أشار إلى أن التجمعات في الاحتجاجات هي "خطر بلا شك" في أن تكون هناك زيادة في حالات الإصابة بالفيروس التاجي بعد الاحتجاجات.

وأبلغ هانكوك (سكاي نيوز) يوم الأحد أنه يدعم حجج المتظاهرين، لكنه حث على عدم التجمع في مجموعات تضم أكثر من ستة أشخاص، لأن هناك أيضًا جائحة يجب علينا معالجتها والسيطرة عليها.

وأكد: "وعلينا أن نترك مجادلاتنا ومناقشاتنا لأنه يتعين علينا أن نحرز المزيد من التقدم في مواجهة كورونا، بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي تم إحرازه في الأيام الأخيرة، ولكن علينا أن نفعل ذلك بطريقة آمنة وضوابط الفيروس".

إصابة ضابطة

يشار إلى أنه في احتجاجات لندن أمس السبت، أصيبت ضابطة شرطة بكسر في عظام الترقوة، وكسر في عدد من أضلاعها مع انهيار عمل رئتها بعد سقوطها من على حصانها.

وكشف اتحاد شرطة العاصمة أن الضابطة لا تزال تتلقى العلاج في المستشفى، ولكن من المحتمل أن تكون خارج الخدمة لمدة أربعة أشهر أثناء تعافيها.

وكان تم دفع الضابطة بعنف إلى إشارات المرور خارج مقر رئاسة الوزراء 10 داونينغ ستريت في وسط لندن بعد أن ألقى متظاهر دراجة وصواريخ أخرى على حصانها، مما تسبب في انزلاق الحيوان إلى أسفل الشارع الرئيسي امام مبنى الحكومة (وايتهول).

وقالت مفوضة شرطة العاصمة كريسيدا ديك إن الاعتداء على الضابطة في مسيرة مناهضة للعنصرية كان "صادمًا وغير مقبول تمامًا"، وأضافت أن 14 ضابطا أصيبوا خلال اشتباكات مع أقلية من المتظاهرين في وسط لندن يوم السبت بعد مظاهرة سلمية لحياة السود.