شكرا لقرائتكم خبر عن النائب يسرى المغازى: لا تصفية للقطاع العام ولا مساس بحقوق العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه لا صحة على الإطلاق للشائعات الإخوانية التى تطلقها بعض الأبواق المأجورة عن تصفية القطاع العام فى مصر، وتصفية شركاته وبيعها، قائلا إن هذه محض خيالات مريضة كاذبة وكل حقوق العمال فى مصر مصونة، وهناك حرص تام عليها.

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وشدد المغازي في بيان له اليوم، على أهمية التصريحات الصادرة عن د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والتي نسف فيها كل هذه الشائعات الإخوانية المغرضة، لافتا إلى أن حقوق العمال أولوية كبيرة لدى نظام الرئيس السيسى، كما أن عهد الرئيس السيسى شهد إقرار الحد الأدنى للأجور، وكانت هناك خطط اقتصادية ومالية في الدولة لرفع راتب العامل إلى نحو 4 آلاف جنيه شهريا لكن هجمة كورونا ضيعت كل هذه المكاسب، وقد كانت ولا تزال كارثة كبيرة دمرت الاقتصادات العالمية والعربية وأثرت بشكل فادح على الأوضاع في مصر.

وطالب النائب يسرى المغازى الإخوان الإرهابيين والمرتزقة، بلم دعايتهم وأكاذيبهم السوداء تجاه الوطن، فمصر قوية وتحافظ على أبنائها ولا مجال لهذه الأكاذيب الرخيصة تجاه العمال.