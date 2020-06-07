شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مستقبل وطن يواصل فعالياته وأنشطته بالمحافظات فى ظل أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن عددًا كبيرا من الفعاليات الخدمية للمواطنين، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، واستكمالًا لدوره الخدمى، لتخفيف الأعباء على عاتق المواطنين، ودعم الطبقات البسيطة، ومساندة الأسر الأكثر احتياجاً والمتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال إطلاق العديد من الأنشطة التنموية فى قرى ومحافظات مختلفة، وتفعيلا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لشعب عظيم.

وكثف حزب مستقبل وطن، حملات التوعية والمشاركة فى أعمال التطهير والتعقيم، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على أهمية الدور الإيجابى للحزب والمشاركة المجتمعية، حيث قام بحملة موسعة لتطهير وتوزيع الكمامات بالأماكن ذات الكثافة العالية من ناحية تردد الجمهور فى عدد من المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام.

وجاءت البداية من محافظة مطروح، حيث واصلت أمانة حزب مستقبل وطن، فى المحافظة توزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا والمتضررة من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، بقرى ومناطق مطروح، حيث تم انطلاق المرحلة الثالثة لتوزيع شنطة المواد الغذائية لعدد من القرى والمناطق بنطاق محافظة مطروح ومنه مراكز العلمين والسلوم وبراني وسيوة، تحت رعاية المهندس صالح سلطان أمين الحزب بالمحافظة.

وفى إطار مبادرة "أهلنا غاليين علينا " للحد من انتشار فيروس كورونا، وتنفيذ للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، يواصل نشاطه الميداني لليوم الثالث على التوالي في تطهير وتعقيم المنشأت التعليمية والمصالح الحكومية بنطاق المحافظة، وقد أطلقت أمانة التعليم بالحزب فرقاً من شباب الأمانة حيث قامت هذه الفرق بتطهير وتعقيم، مبنى مديرية التموين، ومبني النيابة الإدارية، ومبني مديرية التضامن الاجتماعي، ومقر التوجيه الفني بمديرية التربية والتعليم.

وأكد المهندس صالح سلطان أمين الحزب بالمحافظة، أن مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم تهدف إلى الوصول للأسر الأكثر احتياجا، والأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، مساهمةً من الحزب للوقوف بجانب هذه الأسر.

وفي محافظة الوادي الجديد وزعت أمانة حزب مستقبل وطن، بالمحافظة كميات من الحقائب التموينية والدعم التمويني والغذائي للأسر الاولي بالرعاية والأكثر احتياجًا في محافظة الوادي الجديد بإشراف النائب جمال آدم، أمين الحزب بالمحافظة.

وأكد أمين حزب مستقبل وطن بمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، توزيع 1000 حقيبة غذائية استكمالًا لمبادرة "حياة كريمة لشعب عظيم"، وذلك في قرى أولاد عبد الله بمركز بلاط.

أضاف أمين حزب مستقبل وطن بمركز بلاط أنه جري توزيع 1000 حقيبة تموينية على سكان قرى أولاد عبد الله، حيث استطاع الحزب الوصول لمعظم الاسر المحتاجة فعلًا للدعم العيني، وجرى توزيع الدعم على الفقراء والأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة وأسر العمالة غير المنتظمة والأكثر احتياجًا والاولي بالرعاية.

كما وزع حزب، كميات كبيرة من المواد التموينية والمساعدات العينية والمادية لأسر مصابي فيروس " كورونا" والعمالة غير المنتظمة وأسرهم، والحالات الأكثر احتياجًا في 3 مراكز إدارية بمحافظة الوادي الجديد.

وأكد النائب تامر عبد القادر، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، توزيع 2200 حقيبة تعقيم وشنطة مواد تموينية بواقع 1200 حقيبة معقمات ومستلزمات وقاية، و 1000 حقيبة مواد تموينية، ومساعدات مادية متمثلة في مبالغ مالية في مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة، وجرى توزيعها علي الأسر المصابة من أبناء مركزي الداخلة وبلاط، وثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة الي توزيع نفس هذ الكميات من المساعدات العينية والمادية علي جيران الاسر المصابة والمخالطين لهم، والأسر الأولي بالرعاية والعمالة الغير المنتظمة في المراكز الإدارية الثلاثة.

وفي محافظة الفيوم

قامت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم بتجهيز وتوزيع عبوات من المواد الغذائية الجافة، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم، لمساعدة المستحقين بالقري الأكثر احتياجا والأكثر تضررا من تداعيات فيروس كورونا، وتحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحي أمين الحزب بالمحافظة، وتم توزيع بأمانات بندر اول الفيوم بمنطقة دارماد وفي مركز يوسف الصديق بقرية حنا حبيب كذلك تم توزيع شنطة المواد الغذائية الجافة على المسحقين بمركز طامية بقري قصر رشوان واروبيات ومدينة طامية وفي مركز اطسا تم التوزيع بقرية عزبة قلمشاة.

كما استجابت أمانة الحزب ببندر أول الفيوم، لمطلب أهالي منطقة البارودية، لمساعدتهم في تطهير وتعقيم المنطقة كإجراء احترازي ووقائي على الفور قام فريق عمل أمانة بندر أول بأعمال تطهير وتعقيم المنطقة بالكامل حيث تم تعقيم المنازل والمنشآت بالشوارع الرئيسية والجانبية وكذلك المحال التجارية بالمنطقة كما تم توعية اهالي المنطقة بأهمية اتباع الإجراءات الوقائية هذا وقد لاقت المبادرة الترحيب الكامل من جانب أهالي المنطقة الذين كانوا في قمة السعادة والطمأنينة بوجود الحزب وسرعة استجابته وبث روح الطمأنينة بينهم.

وفي محافظة اسوان

واصلت أمانة قسم أول بمدينة أسوان، حملة توزيع المساعدات الغذائية للأسر الاولى بالرعاية بعدد من مناطق المدينة وذلك ضمن الخطة التي بدأت خلال شهر رمضان المبارك ومستمرة حتى الآن، وقد شملت مناطق مدينة أسوان - الكرور - المنشية - قسم أول، وتم خلالها توزيع عدد من الكراتين والمواد الغذائية، وتحت رعاية النائب حسن سيد خليل أمين الحزب بالمحافظة.

قامت أمانة مركز نصر النوبة لحزب مستقبل بشراء كلور وكحول وادوات تعقيم وماكنتوش وجاون لمستشفي نصر النوبة للعزل وذلك ضمن خطة الحزب لمكافحة فيروس كورونا.

وقال النائب حسن سيد خليل أمين الحزب بالمحافظة، بأن هذه الفعاليات ستظل مستمرة في كل أنحاء المحافظة، موجهاً الشكر والتقدير على جهود كوادر الحزب في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وفي محافظة الشرقية

واصل حزب مستقبل وطن في المحافظة المرحلة الثالثة، توزيع كراتين المواد الغذائية، على الأسر الأكثر احتياجا، والمتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، ضمن مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم، وذلك مساندة للقرارات الاحترازية التي ناشدت بها الحكومة، وفي مقدمتها التزام المواطنين بمنازلهم، وتحت رعاية المهندس أحمد الخطيب أمين الحزب بالمحافظة.

وقال أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية، إنه تم تجهيز وتوزيع الألاف من كراتين واكياس المواد الغذائية، منذ بداية جائحة كورونا، مشيرًا بأن المرحلة الأولى استهدفت الوصول لـ 20 ألف شخص من أصحاب العمالة اليومية، ثم شاركت أمانات الحزب الفرعية بمراكز ومدن وقرى الإقليم في توزيع 20 ألف كرتونة أخرى، كمرحلة ثانية تم تسليمها بشكل مباشر على الاسر العفيفة بالقرى الأكثر احتياجا طوال شهر رمضان الكريم.

وأضاف المهندس "أحمد الخطيب" بأن أمانة الحزب بالشرقية بدأت المرحلة الثالثة من فاعلية "حياة كريمة" لشعب عظيم بمحافظة الشرقية، حيث تم تسليم 55 ألف كرتونة لكافة المراكز دعمًا لمن تم حصرهم بكل دقة وحيادية بمعرفة الأمناء وهيئات مكاتبهم، بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية، لتحديد كل من اضير بسبب الاجراءات الاحترازية.

وفي محافظة الإسكندرية

أنهت أمانة الحزب بالمحافظة، المرحلة الثالثة من توزيع الآلاف المواد الغذائية، على الأسر الأكثر احتياجا، والمتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي استهدفت 150 ألف أسرة بالمحافظة على مدار شهر ونصف وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم، وذلك خلال شهر رمضان الكريم الذي شهد المرحلة الأولي والثانية وبدأت اليوم المرحلة الثالثة، وتحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بالمحافظة.

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وأوضح النائب رزق راغب ضيف الله، أن مبادرة حياة كريمة تأتي في إطار مساندة الدولة المصرية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا ودعم العمالة الغير منتظمة والأسر الأكثر احتياجًا. المتضررة اقتصاديا جراء إجراءات مكافحة الفيروس مشيرا الي ان الدولة المصرية تضع صحة المواطن والحفاظ على عليها كأولوية بتوفير كل الجهود للمكافحة الفيروس موجها التحية للأطقم الطبية والعاملين في المستشفيات الذين يواجهون تلك الجائحة العالمية مشددا على استمرار فاعليات الحزب لدعم المواطن وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والتي نفذها الحزب من خلال مبادرة احنا معاك التي استهدفت نصف مليون مواطن بالإسكندرية من خلال القوافل الطبية والأنشطة الرياضية ومنافذ بيع السلع الغذائية.

وفي محافظة الجيزة

لا تزال أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، بقيادة عادل ناصر، أمين الحزب بالمحافظة، تواصل عملها الدؤوب فى مكافحة فيروس كورونا المستجد، وواصلت الأمان النوعية والفرعية جهودها فى دعم المواطنين لتجاوز أثار وتداعيات الفيروس.

قامت غرفة الأزمات التي شكلتها أمانة الحزب بمحافظة الجيزة لمساعدة مرضى كورونا تحت شعار "هنساعد بعض" خلال الفتره من 26 مايو وحتي 31 من الشهر ذاته، بالمساعدة فى إجراء عدد 30 مسحة المشتبه في تعرضهم للإصابة بالفيروس، وكذلك تسهيل الإجراءات عليهم بتزكية من النائبة هيام حلاوة عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وتم استقبال استفسارات الحالات المشتبه في إصابتها عبر تطبيق "واتس آب" الخاص بغرفة العمليات هذه الحالات.

واتفقت الغرفة التي تضم فى عضويتها كلًا من النائبة هيام حلاوة عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق وأوسيم وعمرو حسين هندي أمين تنمية الموارد والخدمة المجتمعية بمحافظة الجيزة وسيد طه أمين الحزب بالوراق، على أن تستمر غرفة العمليات في استقبال الحالات ويتم التنسيق لهم وتسهيل الإجراءات في عمل المسحة، وكذلك تجهيز حملة تعقيم مكبرة على مستوي بلاد قسم الوراق، والاستمرار في مساعدة أسر مرضي كورونا على توفير العلاج.

وفي محافظة الدقهلية

واصل حزب مستقبل وطن، في المحافظة، المرحلة الرابعة من توزيع كراتين المواد الغذائية، على الأسر الأكثر احتياجا، والمتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، ضمن مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم، تحت رعاية النائب محمد المرشدي أمين الحزب بالمحافظة، ويشرف على الفاعلية، اللواء جمال عبد الظاهر أمين التنظيم بالمحافظة، بتوزيع 40 ألف كرتونة مواد غذائية علي الأماكن الأكثر احتياجا في 6 مراكز بالمحافظة، وقام بالتوزيع الأمناء، وأعضاء هيئات مكاتب المراكز والاقسام وأعضاء الحزب وذلك بتوصيل العبوات من بيت لبيت لألاف الأسر في الأماكن الأكثر احتياجا بالعزب والنجوع والقري والأحياء في زمام المحافظة.

وقال اللواء جمال عبد الظاهر، أمين التنظيم ومشرف الفاعلية، إنه تم ختام المرحلة الرابعة من فاعلية "حياة كريمة" لشعب عظيم بمحافظة الدقهلية، حيث تم تجهيز 250 ألف كرتونة وتم توزيع منها توزيع 20 ألف كرتونة كمرحلة اولى ثم 30 ألف كرتونه كمرحلة ثانية ثم 25 ألف كرتونة، كما وزع 40 ألف كرتونة وذلك في 100 قرية بمراكز نبروة وشربين ومركز المنصورة وميت سلسيل ومحلة دمنه ومنية النصر، حيث استطاع الحزب توفير المواد الغذائية لمعظم الأسر الاكثر احتياجا، بعد أن تم حصرهم من خلال امناء المراكز ومن اضير بسبب الاجراءات الاحترازية.

وفي محافظة الإسماعيلية

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مبادرة حياه كريمة لشعب عظيم وذلك في مرحلتها الثالثة، بتوزيع ألاف من العبوات الغذائية على الأماكن الاكثر احتياجا في دائرة مركز الإسماعيلية، وذلك بتوصيل العبوات من بيت لبيت للأسر التي تضررت من الاجراءات الاحترازية الأخيرة الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتحت رعاية حماد موسي أمين الحزب بالمحافظة.

وفي محافظة جنوب سيناء

أطلقت أمانة شباب الحزب بالمحافظة اليوم بمدينة دهب حملة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بتعقيم الأماكن والمنشأت الحيوية والخدمية، بالإضافة إلى توعية المواطنين للتعريف بالفيروس، وكيفية الوقاية منه، بالتعاون مع أمانة الحزب بالمدينة وتحت رعاية جيفارا محمد الجافي أمين الحزب بالمحافظة.

وقال جبريل فتيح أمين شباب الحزب بالمحافظة، إن شباب الحزب بمدينة دهب قاموا بتعقيم مقار المصالح الحكومية بالمدينة وقسم الشرطة ومبني مجلس المدينة بالإضافة إلى توعية أهالي المدينة بفيروس كورونا وآخر المستجدات والإحصائيات اليومية للفيروس وشرح طرق العناية والوقاية.

وفي محافظة كفر الشيخ

أطلق حزب مستقبل وطن في محافظة كفر الشيخ، حملة جديدة لتطهير وتعقيم القرى لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب، حيث قامت امانة مركز كفر الشيخ، بتطهير وتعقيم قرية الرملة، بالإضافة إلى توزيع 600 كرتونة مواد غذائية، في إطار مبادرة حياة كريمة لشعب عظيم، وذلك تحت رعاية المهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة.

وقالت أمانة الحزب بالمحافظة، أن الحملة قامت بتطهير شوارع قرية الرملة، وتوزيع نشرات لحث المواطنين على ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، للوقاية من الاصابة وتفادى انتشار فيروس كورونا، وتم توزيع 600 كرتونة مواد غذائية، على دفعتين، لأهالي القرية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية، حياة كريمة لشعب عظيم.

وفي محافظة البحر الأحمر

قامت أمانة الحزب بالمحافظة، بتوزيع عدد 500 كرتونة من المواد الغذائية على أهالي مدينة القصير من الأسر المتضررة من الاجراءات الاحترازية والوقائية لانتشار فيروس كورونا بعد إجراء مسح شامل لها لضمان وصول المساعدات الغذائية لمستحقيها، وذلك تحت رعاية عماد سيف الدين أمين الحزب بالمحافظة.

وفي محافظة أسيوط

قامت أمانة مستقبل وطن بالمحافظة، بتكريم الفائزين في مسابقة إبداعات رمضانية والتي أعلنت عنها امانة الحزب خلال شهر رمضان بالتواصل مع المتسابقين عن طريق صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بالحزب، "أون لاين " والتي نظمتها امانتي الثقافة والفنون والرياضة والنقل، تحت رعاية النائب ياسر عمر أمين الحزب بالمحافظة.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز محمد عبدالناصر عبدالعال مركز صدفا بالمركز الأول في القرآن الكريم وفاز بالمركز الثاني محمد هاشم ياسر عبدالحافظ بني غالب مركز اسيوط وفاز بالمركز الثالث لبنى ابوالنجا محمود أسيوط وفاز بالمركز الرابع عبدالرحمن الصادق أسيوط وفاز بالمركز الخامس احمد محمد أحمد الزاوية مركز اسيوط وفاز بالمركز السادس ايمان اشرف جادالله أسيوط والسابع على منصور علي أسيوط الجديدة وفي مسابقة الانشاد الديني فاز بالمركز الأول اشرف سليم عبدالتواب القوصية وفاز بالمركز الثاني احمد هاشم ياسر بني غالب وفاز بالمركز الثالث الشيماء فارس عبدالرازق ديروط والرابع بدير احمد احمد مصطفى قرية مسرع والخامس رانيا حمدي ابوالمعاطي قرية ريفا والسادس هايدي محمود عبدالصبور قرية المطيعة والسابع اسامة عبدالمعطي محمد مركز الفتح والثامن المعتصم بالله ياسين مركز ديروط وفي مسابقة افضل تصميم لفانوس رمضان فاز بالمركز الأول محمد نادى حسن عبدالرحمن ابنوب والثاني سارة طه محمد طه الواسطى مركز الفتح والثالث عواطف صابر راشد نجوع المعادي البداري.

وفى محافظة دمياط

نظمت أمانة الحزب مستقبل وطن بمركز الزرقا، حملة تطهير وتوعية للمواطنين بالاجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما قام المشاركون في الحملة بتعقيم المواطنين وتوزيع الكمامات عليهم وتوعيتهم.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، وأيضاً المساهمة في توزيع السلع الغذائية بالقري والمراكز في المحافظات.