شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية مستقبل وطن: تأييد العواصم العالمية لإعلان القاهرة يؤكد أهميته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن ترحيب العواصم العربية والعالمية بالمبادرة المصرية من أجل ليبيا يؤكد أهميتها الشديد والحاجة الماسة لها خصوصًا أنها مبادرة شاملة تدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا، وانتخاب مجلس رئاسي جديد والاصطفاف وراء القيادة العسكرية الليبية ممثلة في الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وشدد ناصر في بيان له اليوم، أن التأييد الليبي والعربي والعالمي الجارف للمبادرة المصرية يؤكد اتزانها تمامًا ويؤكد شمولها أيضًا لعملية التسوية في ليبيا.

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وأشار إلى أن مصر لن تسمح بأن تسقط ليبيا في براثن الإرهابيين وليبيا تمثل أمنًا قوميًا لمصر، ولا يمكن التهاون فيها تحت أي ظرف من الظروف كما لن تسمح مصر لأي طرف بمحاولة إحياء أحلامه القديمة التي اصبحت في مزبلة التاريخ سواء في ليبيا أو غيرها، وبالخصوص أحلام أردوغان بإحياء أوهام الخلافة العثمانية على حساب الأوطان العربية.

وأشار إلى أن المبادرة المصرية بخصوص ليبيا، تؤسس لمرحلة سياسية جديدة في طرابلس بعد 9 سنوات كاملة من التخبط في الفوضى والإرهاب.