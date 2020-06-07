شكرا لقرائتكم خبر عن النائب جمال كوش يقدم طلب إحاطة لإحلال وتجديد مواسير المياه فى بنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب جمال كوش، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، بطلب إحاطة إلى المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان من أجل إحلال وتجديد مواسير مياه الشرب فى قرى ومدينة بنها بالقليوبية.

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وأوضح النائب فى طلب الإحاطة الذى قدمه "أتقدم بطلب الإحاطة التالى بشأن إحلال وتجديد خطوط مواسير المياه بقرية كفر عطا الله، وكفر الشيخ إبراهيم نحو واحد كيلو، وإحلال وتجديد خطوط مواسير المياه بداية من قرية كفر سعد حتى قرية جمجرة الجديدة، مرورا بقرية ميت راضى حوالى كليو ونصف متر، إلى جانب الإحلال والتجديد بقرى مركز بنها ومدينة بنها".

وطالب النائب جمال كوش، بتحويل طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة داخل المجلس من أجل مناقشته خلال الاجتماعات الخاصة بها بحضور ممثلى شركات مياه الشرب، مشيرا إلى أن تجديد وإحلال مواسير مياه الشرب أمر ضرورى نظرا لتهالك الكثير من المواسير القديمة، والتى قد تؤدى إلى انقطاع المياه لفترات طويلة من أجل عملية الإصلاح، فضلا عن غياب الصيانة لهذه المواسير لفترة طويلة.