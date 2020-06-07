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نائب برلمانى يعلن العزل الذاتى بسبب الإصابة بكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب بدوى النويشى مساعد رئيس حزب الوفد، ووكيل لجنة الادارة المحلية الاشتباه بإصابته  بفيروس المستجد "كوفيد - 19". 

 

واستهل  البرلماني رسالته لأهالي دائرته علي صفحته الشخصية علي موقع الفيس بوك بقوله تعالي "قُلْ لنْ يُصِيبَنَا إِلَّا ما كتب الله لَنَا"، مشيرا إلي أنه لم يكن أستطيع أن يتخلي عن واجبه الوطنى إلا أن ظروف اشتباه اصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تمنعنى، علي أن يجري المسحة غداً الاثنين.

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وأضاف النويشي، أن الأمر بدأ بإصابته  بدور برد شديد، ومع اشتداد الأعراض أجريت أشعة مقطعية على الصدر، والتى أظهرت وجود اشتباه بالإصابة، فأجري عزلا ذاتيا بالمنزل على الفور تمهيداً للانتقال إلى المستشفى واجراء المسحة والخضوع لبروتوكول العلاج.

 

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