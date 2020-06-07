شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مهجة غالب تعلن إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة مهجة غالب، عضو مجلس النواب، إنها تخضع للعزل بأحد المستشفيات، بعدما أظهرت الأشعة المقطعية التى أجرتها الاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، مشيرة إلى أنها على الفور بدأت منذ دخولها المستشفى فى بروتوكول العلاج.

وأضافت مهجة غالب، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنها قامت بإجراء مسحة أيضا وفى انتظار نتيجتها، موجهة الشكر إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان والمستشار محمود فوزى، أمين عام المجلس لتفاعلهما السريع مع الحالة، وكذلك القطاع الطبى بالمجلس.

كما وجهت الشكر إلى العديد من النواب الذين وقفوا بجوارها فى أزمتها الصحية ومنهم الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، والنائب مصطفي بكرى، مطالبة جميع المواطنين باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى وجهت بها الحكومة.

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جدير بالذكر أن البرلمان اتخذ منذ اللحظات الأولى لظهور فيروس كورونا المستجد كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، بدءًا من تعميم استخدام وسائل تعقيم الأيدى فى ضوء معايير الصحة العالمية مرورًا بالندوات التثقيفية والتعليمات والإرشادات الطبية المنتشرة عبر الشاشات المختلفة والاستعانة بإحدى الجهات للتعقيم الكامل للمجلس سواء القاعة الرئيسية التى تشهد انعقاد الجلسات العامة واللجان النوعية البالغ عددها 25 تتوزع، كما رفع إجراءات التحصين بإخضاع جميع المترددين على البرلمان سواء كانوا من النواب أو التابعين لهم أو العاملين، أو الإعلاميين، أو غيرهم لإجراءات التأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بعد من خلال العدد الكافى من العاملين المؤهلين من القطاع الطبى للمجلس، وتركيب ممرات تعقيم ذاتى على أبواب البرلمان المختلفة وذلك فى ضوء الإجراءات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وشملت حزمة الإجراءات الهامة التى اتخذها البرلمان، تعليق جميع الزيارات الخاصة بنشر الثقافة البرلمانية سواء كان الزائرين من طلاب الجامعات أو المدارس أو عموم المواطنين، إلى مقر مجلس النواب لحين إشعار آخر، وإعفاء إعفاء جميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس من استخدام أجهزة البصمة لإثبات الحضور والاكتفاء باستخدام كارت الدخول من بوابات المجلس.