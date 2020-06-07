شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 340 مصرى قادمين من جدة والكويت لمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، الأحد، رحلتين طيران استثنائتين سيرتهما شركات طيران خاصة خليجية لإعادة 160 مصريا من العالقين في دولة الكويت، كما وصلت إلى مطار القاهرة رحلة استثنائية قادمة من جدة سيرتها شركة طيران خاصة مصرية وعلى متنها 180 عالق مصرى قادمة من جدة منذ وقف رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه وصل المطار رحلة سيرتها شركة طيران خليجية خاصة قادمة من دولة الكويت على متنها 160 مصريا، كما وصلت رحلة طيران تابعة لشركة مصرية خاصةً قادمة من جدة وعلى متنها 180 عالق مصرى ضمن الجسر الجوي لإعادة العالقين هناك، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية في مارس الماضي.

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وخضع ركاب الرحلتين إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.