جرح قطعي في الرقبة.. مناظرة النيابة لجثة سيدة قتلت على يد زوجها بالظاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تباشر نيابة غرب القاهرة، التحقيق في واقعة مقتل سيدة على يد زوجها في الظاهر.

كان قسم شرطة الظاهر تلقى بلاغًا من الأهالي باشتعال النيران داخل إحدى الشقق السكنية وبعدها عثروا على جثة سيدة داخل الشقة بنطاق دائرة القسم.

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وكشفت المعاينة المعاينة لسيدة في العقد الخامس من العمر، ومصابة بجرح قطعي في الرقبة، ويرجح قتلها قبل اشتعال النيران بمسكنها، وأن النيران أتت على محتويات المنزل.

التحريات دلت أن الزوج وراء ارتكاب الزوجة، وأنه قتلها وهرب بطفلتهما 4 سنوات، عثر عليها لاحقًا.

وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم وصرحت بتشريح الجثة ودفنها.