محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
تباشر نيابة غرب القاهرة، التحقيق في واقعة مقتل سيدة على يد زوجها في الظاهر.
كان قسم شرطة الظاهر تلقى بلاغًا من الأهالي باشتعال النيران داخل إحدى الشقق السكنية وبعدها عثروا على جثة سيدة داخل الشقة بنطاق دائرة القسم.
وكشفت المعاينة المعاينة لسيدة في العقد الخامس من العمر، ومصابة بجرح قطعي في الرقبة، ويرجح قتلها قبل اشتعال النيران بمسكنها، وأن النيران أتت على محتويات المنزل.
التحريات دلت أن الزوج وراء ارتكاب الزوجة، وأنه قتلها وهرب بطفلتهما 4 سنوات، عثر عليها لاحقًا.
وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم وصرحت بتشريح الجثة ودفنها.
كانت هذه تفاصيل خبر جرح قطعي في الرقبة.. مناظرة النيابة لجثة سيدة قتلت على يد زوجها بالظاهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.