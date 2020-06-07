الجيزة: توزيع 4800 حقيبة أدوية ومستلزمات وقائية على حالات كورونا البسيطة والمخالطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:



أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، توزيع 4875 حقيبة من الأدوية اللازمة للحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا أو المخالطين لهم، من خلال الفرق بالعيادات المتنقلة أو الوحدات والمراكز الصحية، وفقًا للبروتوكول العلاجي الذي تم تحديده من قبل اللجنة العلمية المشكلة من وزارة الصحة والسكان، والمتبع حسب الحالة الصحية لكل حالة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن التوزيع يتم من خلال 201 مركز ووحدة صحية بالإضافة إلى 8 عيادات وقوافل متنقلة و14 عيادة تنظيم أسرة متنقلة بإجمالي 72 فريق من القائمين على التوزيع من أطباء وصيدلي ورائدة وممرضة ومراقب.

وأكد أنه تم أمس توزيع 694 حقيبة أدوية على الحالات البسيطة والمخالطة لمصابي فيروس كورونا، من خلال الفرق الطبية على الأحياء والمراكز الآتية على مدار اليوم.