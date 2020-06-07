حصيلة الوفيات بسبب كورونا تتجاوز 400 ألف عالميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (أ ش أ):
تجاوزت حصيلة الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم 400 ألف حالة اليوم الأحد، وفقا لمسئولو الصحة.
ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، اليوم نقلًا عن إحصاءات جمعتها جامعة جونز هوبكنز، أن أكثر من ربع الوفيات، أو ما يقدر 109 آلاف و928 حالة وفاة داخل الولايات المتحدة، وهو أكبر عدد وفيات في دولة واحدة، فيما تحل المملكة المتحدة في المركز الثاني بإجمالي من 40500 شخص حتى الآن من العدوى.
وحذر مسؤولو الصحة على مستوى العالم من أن أرقام الوفيات الفعلية من المرجح أن تكون أعلى من ذلك، لأن العديد من الأشخاص الذين توفوا لم يتم فحصهم للكشف عن الفيروس.
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