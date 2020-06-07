كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الجزائر تسجل 104 إصابات حديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، 104 إصابات حديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، متراجعة بـ11 إصابة عن اليوم السابق.

وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات كورونا جمال فورار،، في اللقاء الصحفي اليومي، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 10154 منتشرة عبر كل مدن البلاد.

وكشف فورار، عن تسجيل 9 وفيات جديدة بزيادة حالة وحيدة عن حصيلة يوم أمس، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 707.

وذكر أن 86 مريضاً تماثلوا للشفاء، ليرتفع بذلك مجموع الحالات التي تعافت من الوباء إلى 6717.

وأشار إلى تواجد 30 مريضاً في العناية المركزة.

يشار إلى أن الجزائر سمحت اليوم الأحد، بعودة نشاطات اقتصادية وتجارية وخدمية ضمن المرحلة الأولى من خارطة الطريق التي أعلنها رئيس الوزراء عبد العزيز جراد.

Advertisements