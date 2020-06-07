كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إسرائيل: حصيلة المصابين بـ كورونا بلغت 17863 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بلوغ حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد 17863 حالة حتى اليوم الأحد.

وذكرت الوزارة، أن عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19، بلغ حتى الآن 298 حالة.

وأشارت إلى أن 39 مصابا حالتهم متوسطة، و27 خطيرة، و23 خاضعون للتنفس الاصطناعي، و15091 تماثلوا للشفاء.