شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل 287 وفاة و9971 اصابة جديدة بفيروس (كورونا) والان مع التفاصيل

الأحد 7 يونيو 2020 أعلنت وزارة الصحة ورعایة الاسرة الھندیة ،الیوم الاحد، تسجیل 9971 اصابة و287 وفاة جدیدة بفیروس كورونا المستجد (كوفید - 19 )، خلال ال24 ساعة الماضیة.

Advertisements واوضحت الوزارة في بیان ان اجمالي عدد الوفیات بالفیروس ارتفع الى 6929 فیما ارتفع اجمالي حالات الاصابة الى 246628 وحالات الشفاء 119293 .وكانت الحكومة الھندیة اعلنت قبل ایام تمدید الاغلاق في المناطق التي تضررت بفیروس كورونا فیما خففت في المناطق غیر المتأثرة بشكل كبیر بالفیروس.

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