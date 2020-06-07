شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 866 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 7 يونيو 2020 سجلت سلطنة عمان ،اليوم الاحد، 866 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد ليصل عدد المصابين إلى 16882 إصابة.

Advertisements وقالت وزارة الصحة العمانية في بيان نشرته وكالة الانباء العمانية" بلغ عدد الوفيات 75 وفاة، وتماثلت 3451 حالة للشفاء". واضافت " أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية بلغ 2907 والحالات المنومة اليوم 68 وإجمالي المنومين 290 والحالات المنومة في العناية المركزة 75".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عمان تسجل 866 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.