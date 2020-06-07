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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. نزول لجنة الي مديرية حجر لتقيييم اضرار السيول والان مع التفاصيل
الأحد 7 يونيو 2020
بناء علي توجيهات محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بتشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ونائبه مدير عام الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد باخلعة، وتضم في عضويتها المهندسين والمختصين في المياه والكهرباء والطرق والجسور والأشغال العامة والزراعة والري، مهمتها التحرّك بشكل سريع اليوم الى مديرية حجر والمكوث بها، للوقوف على أضرارها جرّاء الأمطار والسيول التي شهدتها بسبب المنخفض الجوي، والرفع بالأضرار والخسائر في الممتلكات والطرق والقطاع الزراعي، ومساعدة المواطنين والوقوف الى جانبهم وتقديم العون لهم، والرفع باحتياجاتهم الضرورية بشكل عاجل الى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة.
وفور صدور القرار تم النزول من قبل كل من مطيع باراس عضو اللجنة عن مكتب المحافظ و زاهر باخوار مدير مياه الريف والدكتور محمد باخلعه مدير الأشغال.
وتم الاطلاع علي الاضرار واعداد تقارير اولية والرفع بتصور عاجل للتخفيف من اثار الكارثة ووضع معالجات سريعة وفق خطة الطوارئ تنفيذا لتوجيهات المحافظ وتم تحديد مناطق اخرى للنزول اليها والاتفاق علي توزيع المهام
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