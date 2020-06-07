اخبار العالم

ترامب يأمر الحرس الوطني بالانسحاب من واشنطن

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يأمر الحرس الوطني بالانسحاب من واشنطن والان مع التفاصيل

الأحد 7 يونيو 2020

أصدر الرئیس الأمریكي دونالد ترامب ،الیوم الأحد، اوامره ببدء انسحاب الحرس الوطني من العاصمة واشنطن  بعد الاحتجاجات التي شھدتھا البلاد على خلفیة حادثة قتل المواطن الامریكي جورج فلوید .

 

وقال ترامب في تغریدة عبر حسابه على (تویتر) "لقد أصدرت للتو أمرا لحرسنا الوطني ببدء عملیة الانسحاب من واشنطن العاصمة بعد أن أصبح كل شيء تحت السیطرة الكاملة".

Advertisements

 

وأضاف "سیعودون إلى منازلھم ولكن یمكن استدعاؤھم من جدید إذا دعت الحاجة".

 

وفي الوقت نفسه قال القائم بأعمال وزیر الأمن الوطني تشاد وولف لشبكة (فوكس) التلفزیونیة "خلال الأیام القلیلة الماضیة رأینا تراجع معدل تلك الاحتجاجات وأعمال السلب والنھب والشغب والتي سادھا العنف".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يأمر الحرس الوطني بالانسحاب من واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا