ترامب يأمر الحرس الوطني بالانسحاب من واشنطن

الأحد 7 يونيو 2020

أصدر الرئیس الأمریكي دونالد ترامب ،الیوم الأحد، اوامره ببدء انسحاب الحرس الوطني من العاصمة واشنطن بعد الاحتجاجات التي شھدتھا البلاد على خلفیة حادثة قتل المواطن الامریكي جورج فلوید .



وقال ترامب في تغریدة عبر حسابه على (تویتر) "لقد أصدرت للتو أمرا لحرسنا الوطني ببدء عملیة الانسحاب من واشنطن العاصمة بعد أن أصبح كل شيء تحت السیطرة الكاملة".

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وأضاف "سیعودون إلى منازلھم ولكن یمكن استدعاؤھم من جدید إذا دعت الحاجة".

وفي الوقت نفسه قال القائم بأعمال وزیر الأمن الوطني تشاد وولف لشبكة (فوكس) التلفزیونیة "خلال الأیام القلیلة الماضیة رأینا تراجع معدل تلك الاحتجاجات وأعمال السلب والنھب والشغب والتي سادھا العنف".