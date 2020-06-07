شكرا لقرائتكم خبر عن بالمواعيد.. ننشر رحلات اليمنية خلال الشهر الحالي والان مع التفاصيل

الأحد 7 يونيو 2020 يتم الان التواصل مع المسافرين على أول رحلات اليمنية بعد التعاقد من قبل السفارة اليمنية بالقاهرة مع المعامل المركزية الحكومية المصرية لعمل فحص ال pcr المطلوب للسفر واتمنى سلبية الفحوصات للجميع كما هو مقرر إقلاع أولى الرحلات الثلاثاء القادم 9-6-2020 ونتمنى وصول الجميع سالمين.

كما ننوه للأخوه المسافرين التعاون على نجاح عملية الاجلاء وعدم تشكيل ضغط على القائمين بالعمل كما سيتم التواصل مع المسافرين هاتفيًا وإخبارهم بمكان وزمان عمل التحاليل الطبية ويتم فتح مكاتب طيران اليمنيه وفتح باب الحجوزات بعد التدشين في عمليه الاجلاء. العدد كبير ويتطلب من الجميع الالتزام باللوائح والقوانين وأخذ الحيطة مايلي رحلات اليمنية خلال الشهر الحالي يونيو 2020 الاثنين 8/6 سيئون/عمان/سيئون الثلوث 9/6 سيئون/القاهرة/سيئون الأربعاء 10/6 سيئون/عمان/سبئون الخميس 11/6 سيئون/القاهرة/سيئون الجمعه12/6 عدن/بومبي/عدن سيئون/القاهرة/سيئون السبت 13/6 سيئون/القاهرة/سيئون عدن/القاهرة/عدن الاحد14/6 عدن/بومبي/عدن سيئون/القاهرة/سيئون عدن/القاهرة/عدن الاثنين 15/6 سيئون/القاهرة/سيئون سيئون/عمان/سيئون الثلوث16/6 عدن/بومبي/عدن عدن/القاهرة/عدن سيئون/القاهرة/سيئون الأربعاء 17/6 سيئون/القاهرة/سيئون عدن/عمان/عدن عدن/القاهرة/عدن الخميس 18/6 عدن/بومبي/عدن سيئون/القاهرة/سيئون عدن/القاهرة/عدن الجمعه 19/6 Advertisements عدن/بومبي/عدن سيئون/القاهرة/سيئون عدن/القاهرة/عدن السبت 20/6 سيئون/القاهرة/سيئون عدن/القاهرة/عدن الاحد 21/6 عدن/بومبي/عدن سيئون/القاهرة/سيئون عدن/القاهرة/عدن الاثنين 22/6 سيئون/القاهرة/سيئون عدن/عمان/عدن الثلوث 23/6 عدن/بومبي/عدن سيئون/القاهرة/سيئون عدن/القاهرة/عدن الأربعاء 24/6 سيئون/القاهرة/سيئون عدن/عمان/عدن عدن/القاهرة/عدن الخميس 25/6 عدن /مومبي/عدن سيئون/القاهرة/سيئون عدن/القاهرة/عدن الجمعه 26/6 عدن/مومبي/عدن سيئون/القاهرة/سيئون عدن/القاهرة/عدن السبت 27/6 سيئون/القاهرة/سيئون عدن/القاهرة/عدن الاحد 28/6 عدن/مومبي/عدن سيئون/القاهرة/سيئون عدن/القاهرة/عدن الاثنين 29/6 سيئون/القاهرة/سيئون عدن/عمان/عدن الثلوث 30/6 عدن/مومبي/عدن سيئون/القاهرة/سيئون عدن/القاهرة/عدن

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