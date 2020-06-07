لجنة فلسطين تجتمع برئاسة رئيس البرلمان العربي وتطالب بخطوات فورية لوقف مخطط ضم الأراضي المحتلة

المناطق - واس

عقدت لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي اجتماعًا عن بُعد اليوم، برئاسة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية، وإعلان حكومة القوة القائمة بالاحتلال “إسرائيل” عن نيتها لتنفيذ مخطط ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت .

وقال الدكتور السلمي في تصريح له اليوم : إن اللجنة صادقت على قرار بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة، تضمن عدداً من البنود، ومنها رفض وإدانة أي خطط أو إجراءات تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمنع تنفيذ مخطط الضم الاحتلالي .

وأضاف أن لجنة فلسطين طالبت في قرارها الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات فورية وعاجلة لوقف مخطط الضم والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 م وعاصمتها مدينة القدس، كما دعت البرلمانات الإقليمية والبرلمانات الدولية والاتحاد البرلماني الدولي لرفض مخطط القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بضم الأراضي الفلسطينية، ودعم حل الدولتين، ودفع الدبلوماسية البرلمانية لتوضيح تداعيات مخطط الضم على فرص السلام في المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين .

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن لجنة فلسطين طالبت الأمم المتحدة بقيادة عملية السلام في إطار مفاوضات دولية متعددة الأطراف لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، وتطبيق القانون الدولي لإنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 م، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م .