شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المصرية العليا لمياه النيل تبحث تطورات «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل
عقدت اللجنة المصرية العليا لمياه النيل اليوم، اجتماعًا برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومشاركة وزير الخارجية، ووزير الموارد المائية والري، وممثلي وزارة الدفاع، والمخابرات العامة.
وتم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات ملف سد النهضة، ومناقشة مجمل الموضوعات والقضايا المثارة في هذا الإطار.
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