صلاح الدين وديالى تسجلان 24 اصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة صلاح الدين، اليوم الاحد، خمسة اصابات جديدة بفيروس كورونا، في حين سجلت ديالى 19 اصابة.
وقال المتحدث باسم خلية الازمة في صلاح الدين جمال عكاب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم تسجيل خمس اصابات جديدة في صلاح الدين اليوم موزعة ٣ في سامراء، وواحد مدني والاخر عسكري".
من جانبها، اعلنت خلية الازمة في محافظة ديالى تسجيل ١٩ حالة موزعة كالتالي: في بعقوبة المركز والمقدادية وبلدروز..وكانت هناك حالتين موجبتين من بين الحالات اليوم لمنتسبين في الصحة ..وحالة لطفل ملامس لوالدته المصابة ...
واضافت انه "بلغ عدد حالات الوفيات اليوم 3 حالات ليبلغ العدد الكلي للوفيات 13 وفاة"، مبينة انه "تم تسجيل حالة شفاء واحدة جديدة ليبلغ عدد حالات الشفاء الكلي 66 حالة".
من جانبها، اعلنت خلية الازمة في محافظة ديالى تسجيل ١٩ حالة موزعة كالتالي: في بعقوبة المركز والمقدادية وبلدروز..وكانت هناك حالتين موجبتين من بين الحالات اليوم لمنتسبين في الصحة ..وحالة لطفل ملامس لوالدته المصابة ...
واضافت انه "بلغ عدد حالات الوفيات اليوم 3 حالات ليبلغ العدد الكلي للوفيات 13 وفاة"، مبينة انه "تم تسجيل حالة شفاء واحدة جديدة ليبلغ عدد حالات الشفاء الكلي 66 حالة".
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