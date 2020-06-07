مرجع ديني يفتي بشأن حكم التبرع ببلازما الدم

افتى المرجع الديني السيد محمد تقي المدرسي، الاحد، بشان حكم التبرع ببلازما الدم.

بدأت بعض المستشفيات بعلاج المرضی المصابين بفيروس



واضاف المكتب ان "جواب السيد المدرسي كان ما يلي: ونشر مكتب المدرسي سؤالاً جاء فيه:"السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهبدأت بعض المستشفيات بعلاج المرضی المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) ببلازما الدم المأخوذ من المتعافين من هذا المرض، وهذا يتطلب ان يقوم المتعافون بالتبرع ببلازما الدم لانقاذ حياة المصابين الذين هم في حالة سيئة جداً.. ولكن البعض يمتنع عن ذلك والبعض الآخر يشترط بيع البلازما، فهل يجوز ذلك؟".واضاف المكتب ان "جواب السيد المدرسي كان ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم

كل عمل يساعد على انقاذ حياة المصابين بمرض الكورونا أو غيره من الامراض فيه اجر عظيم.

وإذا توقف انقاذ حياة الآخرين على ذلك كان التبرع بالبلازما واجباً كفائیا او عينيا حسب اختلاف الموارد. وأخذ العوض بازاء التبرع بالبلازما لا اشكال فيه ان شاء الله تعالى".



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