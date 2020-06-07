اغلاق مرقد السيد الصدر ونجليه حتى اشعار آخر

أعلنت مؤسسة مرقد السيد محمد الصدر ونجليه، اليوم الاحد، عن اغلاق المرقد وعدم استقبال الزائرين حتى اشعار آخر.

وقالت المؤسسة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "دعما للجهود والبرامج الصحية الوطنية الخيرة التي تبذل من اجل الحد من انتشار وباء



ووجه المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، امس الخميس، رسالة الى العراقيين دعاهم فيها الى الالتزام " الصارم" بالاجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، مشددا على دعم الاجهزة الامنية الصحية. وقالت المؤسسة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "دعما للجهود والبرامج الصحية الوطنية الخيرة التي تبذل من اجل الحد من انتشار وباء كورونا وتماشياً مع المقررات الاخيرة لخلية الازمة، قررت مؤسسة مرقد الشهيد السعيد السيد محمد الصدر ونجليه (قدست اسرارهم) الثقافية الخيرية غلق المرقد الشريف وعدم استقبال الزائرين الكرام حتی اشعار آخر".ووجه المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، امس الخميس، رسالة الى العراقيين دعاهم فيها الى الالتزام " الصارم" بالاجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، مشددا على دعم الاجهزة الامنية الصحية. وسجل العراق خلال اليومين الماضيين ارتفاعا ملحوظا في عدد الاصابات بفيروس كورونا، تجاوزت عتبة الالف اصابة.

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