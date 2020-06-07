أكاذيب وزير خارجية تميم.. دعاية "نازية" لا يصدقها العالم

منذ المقاطعة العربية للدوحة قبل 3 سنوات، لم يتوقف النظام القطري وأبواقه عن بث الأكاذيب والسموم للعب دور المظلوم في محاولة بائسة لتضليل العالم.



أحدث تلك الأكاذيب جاءت قبل أيام عبر وزير خارجية النظام القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني، الذي حاول بث سمومه بالتزامن مع مطلع العام الرابع للمقاطعة.

تلك الأكاذيب وصفها الدكتور علي راشد النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، في فيديو بثه عبر يوتيوب، باستراتيجية النازية، وهي أكذب ثم أكذب حتى يصدقك الناس.

سؤال بمثابة الصفعة التي وجهها النعيمي لوزير خارجية تميم حول دور الإخواني يوسف القرضاوي في قطر، بعد أن صرح آل ثاني بأن الدوحة ليس لها أي علاقة بتنظيم الإخوان، وقال النعيمي: "ماذا يفعل القرضاوي في قطر.. هل هو حفار قبور؟".

الأزمة قطرية وليست خليجية

رسالة النعيمي ردا على وزير الخارجية القطري أسردت الأزمة الحقيقية التي تعيشها الدوحة، حيث أكد أن أمير قطر السابق حمد بن خليفة كان واهما بحلم الزعامة منذ الانقلاب على والده.

عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي تطرق كذلك إلى استغلال حمد بن خليفة جميع ثروات الشعب القطري لتحقيق موطئ قدم وسط قادة العالم، ولكنه وجد أن المشكلة في تحقيق حلمه المزعوم هي المملكة العربية السعودية "قلب العالم الإسلامي".





حمد بن خليفة بدأ منذ ذلك التوقيت في الحقد تجاه السعودية والتعاون مع جميع الأنظمة والكيانات الإرهابية التي تشاركه نفس الحقد إزاء السعودية، واستشهد النعيمي بدلائل بداية الحقد القطري على السعودية، بتعاون حمد بن خليفة بكل قوة مع تنظيم القاعدة، وتوفير مأوى لقيادات التنظيم الإرهابي عقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول.

تعاون الدوحة "القوي" مع تنظيم القاعدة، كما وصفه النعيمي، جعل من الجزيرة صوتا إعلاميا للتنظيم وتبث جميع بياناتهم وتستضيف قادتهم منذ التسعينيات.

مشروع الفوضى القطرية

وتصاعد حقد تنظيم الحمدين إزاء الشعوب العربية إبان ما يسمى بـ"الربيع العربي"، حيث وضع يده وسخر إمكانيات الدوحة لدعم تنظيم الإخوان الإرهابي الذي يعتبر رأس حربه مشروع الفوضى في المنطقة العربية.

تنظيم الحمدين ظل في أحلام اليقظة، حيث تصور أنه بسقوط نظام الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، ووصول المعزول محمد مرسي إلى الحكم، سيتحقق المشروع الفوضوي، غير أن إرادة الشعب المصري أنهت أحلام التنظيم الإرهابي وقطر في المنطقة.

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وسلط النعيمي الضوء أيضا على الدور القطري الخبيث في سوريا، حيث أفشلت قطر وتركيا جميع الحلول السياسية منذ بداية الأزمة، حتى تصل سوريا إلى حالة من الفوضى ومنطقة خصبة للمليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية المدعومة من الدوحة وأنقرة.



ولا يخفي على أحد أن جميع التنظيمات الإرهابية تدار من جانب المخابرات القطرية، بخلاف اختلاق لعبه الفدية لتمويل تلك التنظيمات، حتى وصلت الفدية للتنظيمات الإرهابية إلى ما يقرب من مليار دولار، وبحسب النعيمي، فإن الدوحة تتعاون مع جميع الأنظمة والتنظيمات التي تريد الشر للمنطقة العربية وبث الفوضى.

من يدير قطر؟

أكذوبة تنحي حمد لنجله تميم عن الحكم، كانت كذلك حاضرة في رسالة الدكتور علي راشد النعيمي، مفنًدا أكاذيب قطر بالقول "إن حمد بن خليفة لم يتنح عن الحكم لتميم، وما حدث كان مسرحية بعد أن انكشف دوره الخبيث وحقده تجاه المملكة العربية السعودية".

وليس أدل على ذلك أكبر من أن جميع الوفود الأجنبية التي تذهب للقاء تميم في الدوحة، تلتقي بحمد بن خليفة وحمد بن جاسم، ولم يتم الجلوس مع تميم سوى للتصوير فقط.

ثمة محاولات كانت لتصحيح مسار قطرالإرهابي، ولكن جميعها باءت بالفشل، حتى الوساطة الكويتية عقب المقاطعة، قامت الدوحة بتسريبها من أجل إفشالها، وفق النعيمي، الذي قال إنه يتم إنفاق المليارات من أموال الشعب القطري، على لتنظيمات الإرهابية ونظام أردوغان، وتابع قائلًا "جواز السفر القطري أصبح مشبوها الأن نتيجة أفعال نظامه الذي دعم الجماعات المتطرفة في لكل مكان".

المقاطعة والقرار الصائب

عقب قرار المقاطعة، تراجعت وتيرة العمليات الإرهابية في العديد من الدول العربية، كما أن الدوحة تحولت من موضع الهجوم إلي موقع الدفاع عن سمعتها التي انكشفت أمام العالم أجمع، وهو ما يؤكد صواب قرار المقاطعة، كما يؤكد عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.





فجميع المسوؤلين القطريين أصبحوا منبوذين الآن، بعد أن انكشفت مظلومياتهم الكاذبه التي رددوها عقب المقاطعة، وتابع النعيمي قائلًا: "جميع أجهزة المخابرات الأجنبية تعلم حقيقة النظام القطري ودعمه للتنظيمات الإرهابية".

المقاطعة كشفت كذلك عن سلاح حمد بن خليفة وهو الإعلام، حيث بينت دور قناة الجزيرة الخبيث في بث الفوضى ودعم الإرهاب وتأجيج الصراعات في المنطقة العربية.

تفنيد النعيمي لأكاذيب وزير خارجية تتميم ختمها بالقول: "النظام القطري أجرم في حق جميع الشعوب العربية وسيبقى في الزاوية وقياداته إلى مزبلة التاريخ".

وكان وزير خارجية قطر محمد عبد الرحمن آل ثاني قد أجرى حوارا مع قناة "الجزيرة" مساء الجمعة، بمناسبة مرور 3 أعوام على المقاطعة، أظهر خلاله تمسك قطر بنفس الخطاب الساعي لتزييف الحقيقة، وتكرار المزاعم نفسها، ومحاولة اختزال سبب الأزمة في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية في 24 مايو/أيار 2017 لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.