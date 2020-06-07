كوبا تشيد بالمساعدات الإماراتية لمكافحة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أقامت الحكومة الكوبية حفلا رسميا في العاصمة "هافانا" تزامنا مع وصول 8 أطنان من الإمدادات الطبية التي قدمتها دولة الإمارات لدعم جهود "كوبا"، في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وبهذه المناسبة، قال بدر عبدالله المطروشي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوبا: " إن جائحة " كورونا " أكدت أهمية التعاون الدولي"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأضاف أن هذه المساعدات تأتي في إطار التعاون بين البلدين في التغلب على أزمة "كوفيد-19" لتثبت قيادة دولة الإمارات تضامنها مع كوبا من خلال دعمها للعاملين في الخطوط الأمامية الذين يعملون بكل تفان في مكافحة الفيروس.

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من جانبه، أعرب مدير العلاقات الدولية بوزارة الصحة العامة في كوبا عن امتنان الوزارة لحكومة دولة الإمارات على تقديم هذا التبرع لدعم البلاد في مكافحة "كوفيد–19 ".

وأشار إلى أنه سيتم استخدام جميع هذه الإمدادات الطبية في تعزيز جهود مؤسسات النظام الصحي الوطني.

إلى ذلك، قال مدير معهد الطب المداري في كوبا: "نيابة عن نظامنا الصحي الوطني وشعب كوبا نقدم لدولة الإمارات كل الشكر والتقدير على المساعدات التي ستمكننا من السيطرة على هذا المرض".

حضر الحفل عدد من مسؤولي الجهات المعنية والمتخصصين وأعضاء من معهد الطب المداري في جمهورية كوبا.