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ترحيب أمريكي بالدعوة الأممية لوقف النار بليبيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

ترحيب أمريكي بالدعوة الأممية لوقف النار بليبيا

متابعات_ الخليج 365

أعربت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الأحد، عن دعمها لدعوة البعثة الأممية إلى وقف إطلاق النار فورا والانخراط بالحوار.

 

وحثت البعثة الأممية في ليبيا، الأحد، جميع الأطراف على الشروع سريعًا، وبصورة بناءة، في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في البلاد.

 

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وقالت البعثة، في بيان لها، إنه "لكي تُستأنف المحادثات بنية صادقة، لا بد من إسكات صوت السلاح معربة عن تقديرها للنداءات التي وجهتها الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية في الأيام الأخيرة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في ليبيا".

 

وأطلقت مصر، السبت، مبادرة للحل السياسي الشامل في ليبيا تضمنت العودة للمشاورات بكافة مساراتها، حيث ولقيت المبادرة ترحيبا عربيا واقليميا ودوليا.

 

وأكدت البعثة الأممية على أنه يجب أن تقترن محادثات (5+5) بتنفيذ صارم واحترام تام لقرار مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والذي تم تجديده مؤخراً.

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