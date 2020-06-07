- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نحو 400 ألف وفاة و7 ملايين مصاب في العالم بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
وصل عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في العالم، إلى 397179 شخصا وعدد الإصابات إلى 6 ملايين و827260 إصابة وذلك منذ ظهور مرض كوفيد-19 في نهاية ديسمبر عام 2019.
وتعد قارة اوروبا أكثر المتضررين حتى الآن من هذا الفيروس، إذ بلغ عدد الوفيات 183101 حالة فيما تمثل الولايات المتحدة أكثر الدول من الضحايا بما يناهز 110 آلاف وفاة فق تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وعلى صعيد القارّات، بلغ عدد الوفيات في أوروبا 183101 من بين مليونين و256731 إصابة حتى الآن. وسجّلت الولايات المتحدة وكندا معا 117297 وفاة من بين مليونين و3251 إصابة.
وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي، تم تسجيل 62589 وفاة من بين 1,252,117 إصابة. وبلغ عدد الوفيات المعلنة في آسيا 18756 من بين 659097 إصابة، وفي الشرق الأوسط 10330 وفاة من بين 467170 إصابة، وفي أفريقيا 4975 وفاة من بين 180254 إصابة، وفي الأوقيانوس 131 وفاة من بين 8641 إصابة
كانت هذه تفاصيل خبر نحو 400 ألف وفاة و7 ملايين مصاب في العالم بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.