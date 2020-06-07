الصين تعلن تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

متابعات_ السعودية نيوز

أعلنت السلطات الصينية ،اليوم الاحد، تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الاجمالي في بر الصين الرئيسي الى 83036 شخصا فيما بقي اجمالي عدد الوفيات عند 4634.



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وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان نشرته وكالة الانباء الصينية(شينخوا) "تم تسجيل حالة إصابة واحدة (محلية) في مقاطعة (هاينان) بجنوب شرق الصين في حين لم تسجل اي اصابة في مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) بؤرة تفشي الفيروس".

واضافت "تم تسجيل خمس حالات "وافدة" من الخارج لمسافرين قادمين إلى الصين حالتان منها في مقاطعة (شنشي) بشمال غرب البلاد وحالة في مدينة (تيانجين) واخرى في مقاطعة (فوجيان) ومثلها في مقاطعة (كوانغ دونغ) بجنوب الصين ليرتفع اجمالي حالات الإصابة الوافدة من الخارج الى 1776 حالة".