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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تعلن تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020
متابعات_ السعودية نيوز
أعلنت السلطات الصينية ،اليوم الاحد، تسجيل ست اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الاجمالي في بر الصين الرئيسي الى 83036 شخصا فيما بقي اجمالي عدد الوفيات عند 4634.
وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان نشرته وكالة الانباء الصينية(شينخوا) "تم تسجيل حالة إصابة واحدة (محلية) في مقاطعة (هاينان) بجنوب شرق الصين في حين لم تسجل اي اصابة في مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) بؤرة تفشي الفيروس".
واضافت "تم تسجيل خمس حالات "وافدة" من الخارج لمسافرين قادمين إلى الصين حالتان منها في مقاطعة (شنشي) بشمال غرب البلاد وحالة في مدينة (تيانجين) واخرى في مقاطعة (فوجيان) ومثلها في مقاطعة (كوانغ دونغ) بجنوب الصين ليرتفع اجمالي حالات الإصابة الوافدة من الخارج الى 1776 حالة".
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