شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيطاليا تسجل 53 وفاة و197 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إنها سجلت 53 وفاة جديدة "بكوفيد-19" اليوم الأحد مقابل 72 في اليوم السابق و197 إصابة نزولا من 270 في اليوم السابق.



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وقالت الوكالة إن حصيلة الوفيات منذ بدء التفشي في 21 فبراير بلغت 33899 وهي أعلى رابع حصيلة بالعالم بعد كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل.

وبلغت حصيلة الإصابات المؤكدة 234998 شخصا لتحتل إيطاليا المركز السابع عالميا من حيث عدد الإصابات.