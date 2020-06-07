ليلة أعادت الحرب الأهلية اللبنانية إلى الأذهان.. تظاهرات في بيروت تنحرف نحو الطائفية.. أنصار حزب الله يرددون هتافات مسيئة لـ «السيدة عائشة».. وبيان عاجل من الأزهر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطاع فيديو أظهرت قيام بعض المجموعات بترديد هتافات مسيئة لزوجة النبي محمد، السيدة عائشة، وذلك خلال التظاهرات التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت أمس السبت.

واحتشد المئات وسط بيروت رافعين العلم اللبناني مطالبين باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة السلطة السياسية التي أوصلت البلد إلى الانهيار جراء سياسة اقتصادية فاشلة، إضافة الى الفساد والمحسوبيات.

وتجمع العشرات من مناصري "حزب الله" وحركة "أمل" على مقربة من المتظاهرين، مسلحين بالعصي والسكاكين وعبوات زجاجية مرددين "شعارات طائفية"، ما أدى الى تراشق بالحجارة بين الطرفين اللذين فصل بينهما عناصر الجيش والقوى الأمنية ومكافحة الشغب.

وانتشرت فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت إطلاق أنصار حزب الله وحركة أمل إساءات لفظية بحق السيدة عائشة (زوجة نبي الإسلام)، خلال مواجهات ساحة الشهداء

وأحدثت تلك الهتافات غضباً عارماً في لبنان ودول إسلامية أخرى، حيث اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، ومعها الشارع عبر تظاهرات في بيروت والبقاع وإقليم الخروب، لتنتهي الأمور بإشكال مسلح بين أنصار حركة أمل وأنصار تيار المستقبل على كورنيش المزرعة وامتدت إلى المدينة الرياضية وقصقص وشاتيلا (أحياء في بيروت).

وجابت مسيرات ليلية عددا من مناطق بيروت وصيدا وطرابلس في لبنان، احتجاجا على التعرض لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها.

كما جابت مسيرات دراجات نارية منطقة الطريق الجديدة، احتجاجا على ما حصل وسط بيروت ورفضا لمضمون بعض الهتافات.

دار الإفتاء تحذر

وأصدرت دار الإفتاء في لبنان بياناً حذرت فيه جمهور المسلمين من "الوقوع في فخ الفتنة المذهبية والطائفية."

وأكدت الدار في بيانها أنّ "شتم أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها من أي شخص كائناً من كان لا يصدر إلا عن جاهل ويحتاج إلى توعية"، مشيرةً إلى أنّ "أبواب دار الفتوى مفتوحة لتعليمه من تكون السيدة عائشة زوجة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلّم، وأي إساءة بحقها تمسّ كل المسلمين".

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حزب الله يعلّق

من جانبه، علّق حزب الله على مقاطع الفيديو هذا ببيان قال فيه: "على أثر الهتافات المسيئة وما يتم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، أولاً: ما صدر من إساءات وهتافات من قبل بعض الأشخاص مرفوض ومستنكر ولا يعبر إطلاقاً عن القيم الأخلاقية والدينية لعامة المؤمنين والمسلمين.. ثانياً: يذكر حزب الله بالموقف الشرعي والديني لسماحة الامام القائد السيد علي الخامنئي حفظه الله وفتواه المعروفة بحرمة التعرض لزوجات الرسول (ص) وأمهات المؤمنين وعامة مقدسات المسلمين".

وأضاف الحزب في البيان الذي نشر على موقع قناة المنار التابعة له: "ثالثاً: إننا نحذر بشدة من مسببي الفتن والمستفيدين منها وكل أولئك الذين يروجون للفتنة ويدعون لها، ونرفض بشكل تام كل ما يمكن أن يؤدي إلى الفرقة والاختلاف والتوتر المذهبي والطائفي والديني".

سعد الحريري يتدخل

ونشر رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، سلسلة من التغريدات على حسابه على موقع تويتر، قال فيها: "اتوجه الى كافة المواطنين الذين هالهم التعرض لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، منبهاً الى التزام حدود الوعي والحكمة وعدم الانجرار لأي ردات فعل يمكن ان تهدد السلم الاهلي وتفسح في المجال امام الجهلة لإشعال الفتنة بين ابناء الوطن الواحد.."

وأضاف قائلاً: "إن اي تطاول على السيدة عائشة امر مشين ومرفوض اصابنا جميعاً في الصميم ويشكل اهانة لكل المسلمين دون استثناء وليس لطيف ٍ واحد من أطيافهم، وهو ما كان محل استنكار وادانة عن اولي الامر في السياسية ورجال الدين من اخوتنا في الطائفة الشيعية بمثل ما صدر عن اهل السنة ودار الفتوى تحديداً.. ندائي الى كافة الاهل والأحبة في كل المناطق ان نأخذ بدعوة دار الفتوى وتحذير جمهور المسلمين من الوقوع في فخ الفتنة المذهبية. لعن الله الفتنة ومن يوقظها".

الأزهر يستنكر ويصدر بياناً عاجلاً

استنكر الأزهر الشريف، ما صدر عن بعض الأشخاص في لبنان من إطلاق شعارات تسيء إلى السيدة عائشة رضي الله عنها.

وأكد الأزهر، في بيان له، أن أمهات المؤمنين والصحابة -رضي الله عنهم- رمز لكل مسلم، والإساءة لهم أمر مرفوض ومحرم، ويستدعي تحرك العلماء والقادة الدينيين على اختلاف مذاهبهم لتحريم وتجريم الإساءة لهم وللرموز والمقدسات الدينية وضرورة احترامها، وأهمية ترسيخ قيم السلم والحوار والتفاهم.

وأعرب الأزهر الشريف عن تقديره لرفض القادة والمسئولين في لبنان لتلك الإساءات والممارسات البغيضة، كما دعا الله أن يحمي لبنان ويحفظه ويؤلّف بين قلوب شعبه وأبنائه جميعًا وينعم على لبنان وجميع الدول العربية والإسلامية بالوحدة والأمن والاستقرار.