الجيش الليبي: التصدي لهجمات مليشيات الوفاق على مدينة سرت.. وأردوغان يوظف الإرهابيين للقتال ضد القوات المسلحة

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من التصدي لمحاولات قام بها المرتزقة والميليشيات لأجل الهجوم على مدينة سرت.

وأضاف المسماري، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية" اليوم، أن الجيش الوطني الليبي الذي يخوض حرباً ضد الإرهاب شن غارات على رتل للميليشيات حاولت التقدم نحو قاعدة الجفرة.

وأكد المتحدث أن تركيا "تواصل إرسال السلاح والمرتزقة إلى مصراتة، تحت إشراف من عناصر في الاستخباراتية التركية."

وأضاف المسماري أن كافة مبادرات وقف إطلاق النار التي أعلنها الجيش الليبي "استغلتها تركيا والميليشيات لأجل نقل السلاح والمرتزقة."

وقال المسماري إنه "غير متفائل بوقف إطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ، يوم غد الاثنين، بعد التصريحات التركية وتنظيم الإخوان في ليبيا."

وأكد أنه في حال عدم التزام الجانب الآخر بوقف إطلاق النار "سنرد بشكل قوي"، مضيفاً أن "أردوغان هو من يوظف الإرهابيين لأجل قتال الجيش الليبي في ليبيا."

إعلان القاهرة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن أمس، السبت، عن مبادرة سياسية تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس السيسي بقصر الاتحادية، مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، ورئس البرلمان الليبي عقيلة صالح.

وأكد الرئيس السيسي أن جهود البرلمان الليبي والجيش الوطني مكّنت من التوصل إلى مباردة شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا.

وأضاف أنه تم الاتفاق بشكل نهائي على إطلاق إعلان القاهرة "مبادرة ليبية ليبية"، تهدف إلى حل الأزمة والصراع في البلاد، متضمناً جهود الولايات المتحدة وباريس وبرلين وأبوظبي لحل الصراع.

وحذر السيسي من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة في ليبيا، مشيراً إلى أن الحل السياسي هو الوحيد لحل أزمة ليبيا، وأن أمن مصر من أمن واستقرار ليبيا.

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وأكد الرئيس السيسي أن لدى حفتر وعقيلة صالح التزام بتحقيق مصلحة الشعب الليبي، مشدداً على أهمية التوصل لمبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا.

تفاصيل المبادرة

وتهدف المبادرة إلى التأكيد علي وحدة وسلامة الاراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وبناء عليه التزام كافة الاطراف بوقف اطلاق النار اعتباراً من الساعة 6 يوم الإثنين المقبل.

وتتضمن المبادرة عدداً من النقاط وهي كالآتي:

- احترام كافة المبادرات الدولية بوقف إطلاق النار

- إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية

- تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها

- استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5 زائد 5 بجنيف برعاية الأمم المتحدة

- طرح مبادرات لحل الأزمة على كافة المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية

- ضمان تمثيل عادل لأقاليم ليبيا الثلاثة تحت إشراف الأمم المتحدة للمرة الأولى في تاريخ البلاد

- توحيد المؤسسات الليبية بما يمكنها من القيام بدورها والتوزيع العادل للموارد الليبية على كافة المواطنين

- اعتماد إعلان دستوري ينظم مقتضيات المرحلة المقبلة سياسياً وانتخابياً