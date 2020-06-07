ترمب يأمر بسحب الحرس الوطني من واشنطن

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واشنطن: أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد بسحب الحرس الوطني من العاصمة واشنطن، معتبراً أنّ الوضع صار تحت السيطرة بعدما شهدت الايام الفائتة احتجاجات على صلة بوفاة جورج فلويد.
وكتب على موقع تويتر "أصدرت الأمر للتو إلى حرسنا الوطني بالشروع في الانسحاب من (العاصمة) واشنطن بعدما صار كل شيء تحت السيطرة".
واضاف أنّهم سينسحبون "ولكن بإمكانهم العودة سريعا إذا اقتضى الأمر. متظاهرون عددهم أقل بكثير مما كان متوقعا أمس (السبت) مساء".
وتظاهر عشرات آلاف الاميركيين سلميا السبت في مدن عدة في البلاد. ولم يقع أي حادث خلال التجمع في العاصمة الفدرالية على مقربة من البيت الابيض الذي طوق بأسلاك شائكة.
والحرس الوطني هو قوة احتياط في الجيش الاميركي يمكن الاستعانة بها في حال حصول كوارث طبيعية او أعمال شغب.
وبعد تظاهرات عنيفة وعمليات نهب في مدن أميركية عدة، اثار الرئيس الاميركي جدلا الإثنين الفائت بعدما توعد بنشر الجيش لإرساء "القانون والنظام".
وتتواصل التظاهرات بوتيرة يومية منذ قضى الاسود جورج فلويد في 25 مايو الفائت في مينيابوليس (شمال) بعدما جثا شرطي أبيض على عنقه لاكثر من ثماني دقائق.
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