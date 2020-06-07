شكرا لقرائتكم خبر عن النائب بدوى النويشى يعلن الاشتباه بإصابته بكورونا وإجراء المسحة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الأشعة المقطعية التى أجراها أظهرت اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن المتوقع أن يجرى المسحة غداً الاثنين.

وأضاف النويشى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الأمر بدأ بإصابته بدور برد شديد، ومع اشتداد الأعراض أجرى أشعة مقطعية على الصدر، والتى أظهرت وجود اشتباه بالإصابة، مشيراً إلى أنه أجرى عزلا ذاتيا بالمنزل على الفور تمهيداً للانتقال إلى المستشفى والخضوع لبروتوكول العلاج.

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وطالب النويشى، جميع المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التى وجهت بها الحكومة وفى مقدمتها التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات حرصا على الصحة العامة للجميع.

جدير بالذكر أن البرلمان اتخذ منذ اللحظات الأولى لظهور فيروس كورونا المستجد، كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، بدءًا من تعميم استخدام وسائل تعقيم الأيدى فى ضوء معايير الصحة العالمية مرورًا بالندوات التثقيفية والتعليمات والإرشادات الطبية المنتشرة عبر الشاشات المختلفة والاستعانة بإحدى الجهات للتعقيم الكامل للمجلس سواء القاعة الرئيسية التى تشهد انعقاد الجلسات العامة واللجان النوعية البالغ عددها 25 توزع، كما رفع إجراءات التحصين بإخضاع جميع المترددين على البرلمان سواء كانوا من النواب أو التابعين لهم أو العاملين، أو الإعلاميين، أو غيرهم لإجراءات التأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بعد من خلال العدد الكافى من العاملين المؤهلين من القطاع الطبى للمجلس، وتركيب ممرات تعقيم ذاتى على أبواب البرلمان المختلفة وذلك فى ضوء الإجراءات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشملت حزمة الإجراءات التى اتخذها البرلمان، تعليق جميع الزيارات الخاصة بنشر الثقافة البرلمانية سواء كان الزائرين من طلاب الجامعات أو المدارس أو عموم المواطنين، إلى مقر مجلس النواب لحين إشعار آخر، وإعفاء إعفاء جميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس من استخدام أجهزة البصمة لإثبات الحضور والاكتفاء باستخدام كارت الدخول من بوابات المجلس.