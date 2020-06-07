شكرا لقرائتكم خبر عن منذ أكثر من 20 عاما.. وثيقة تكشف معاملة لندن لأردوغان أنه مهرب مخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لموقف محرج للغاية في مطار لندن هيثرو، أثناء ذهابه لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وذلك عقب تصميم إدارة المطار على إخضاعه للتفتيش وفقًا للإجراءات المعمول بها حال تفتيشها للمشتبه بهم في تهريب المخدرات.

ونشر موقع تركيا الآن وثيقة تؤكد الواقعة التي يعود تاريخها للعام 1996، إذ تناولت جريدة "بوسته التركية" في عددها الصادر بتاريخ 14 سبتمبر من العام نفسه، تعرض أردوغان الذي كان يشغل منصب رئيس بلدية إسطنبول حينها، لمعاملة سيئة للغاية تشبه معاملة الهاربين لدى وصوله إلى العاصمة البريطانية لندن لإجراء بعض الفحوصات الطبية، وأكدت أن أردوغان غضب كثيرًا بسبب وجود الكلاب أثناء التفتيش الجمركي.

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وحاول مسئولو الخطوط الجوية التركية حينها احتواء الموقف بإخبار موظفي المطار بهوية أردوغان وأنه رئيس بلدية إسطنبول، إلا أن تلك المحاولات لم تجعل موظفي المطار يتوقفون عن إجرائتهم، واستمر الكلاب في فحص أردوغان وتفتيشه مثل مهربي المخدرات.