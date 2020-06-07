شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة التشريعية بالبرلمان تبدأ مناقشة مشروعات قوانين الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بدء مناقشة مشروعات القوانين التى تقدم بها ائتلاف دعم مصر، بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية، والتي أحالها المجلس للجنة خلال الجلسة العامة اليوم، وبدأت اللجنة الآن مناقشتها من حيث المبدأ.

وأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، أن اللجنة الدستورية والتشريعية تبدأ على الفور مناقشة مشروعات قوانين الانتخابات، نظرا لأهميتها الملحة، ولحرص المجلس علي إنجاز هذه القوانين لأنها مرتبطة باستحقاق دستوري، وحتي تتوافق مع الدستور، معلنا مناقشة قوانين الانتخابات في اجتماعات اللجنة اليوم وغدا.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قال آن مشروعات القوانين التى تقدم بها ائتلاف دعم مصر بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، وكذلك مشروع قانون بتعديل يعض إحكام قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، من أهم التشريعات التى ينظرها البرلمان وتسمح أن كافة القوى السياسية بالتواجد، أن من خلال التوازن بين القائمة والفردى.

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وأضاف عبد العال، أنه على الجميع أن يعلموا أن اختيارات الممثلين فى القوائم ستتم بدقة، وستضع الاحزاب معايير فى غاية الدقة، مضيفًا: "فكرة وجود شخص غير مرغوب فيه ويتسلل لهذه القائمة ستؤدى إلى أن تكون القائمة محل نقد من الرأى العام".

وأشار عبد العال، إلى أن تلك القوانين على درجة كبيرة من الاهمية، واللجنة التشريعية توليها عناية خاصة وستسمع وجهة نظر كل الأطراف لتحقيق مصلحة هذا الوطن، وإرضاء الرأى العام المصرى، فى وجود حياة نيابية نشطة تعبر عن الشعب المصرى.