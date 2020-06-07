شكرا لقرائتكم خبر عن الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية ماهر فرغلى يعلن إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ماهر فرغلي ، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإرهابية ، إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩. Advertisements وكتب الباحث المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية عبر صفحته الرسمية "فيس بوك"، "ويصارع جسدي الفيروس الصيني اللعين، يتقدم خطوة ويتراجع خطوات، ولكي يقوى على الوقوف مجددا يحتاج إلى دعائكم".

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