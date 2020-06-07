شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الفنية العسكرية وطب القوات المسلحة فى مجموعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة الآن، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، فى مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية عليه إلى جلسة أخرى باعتباره من مشروعات القوانين المُكملة للدستور وتحتاج إلى موافقة ثلثى أعضاء المجلس.

جدير بالذكر أنه صدر القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، وفي ضوء حرص القوات المسلحة على حسن اعداد رجالها بما يليق بحماة الوطن، ورفع مستوى كفاءتهم في شتى المجالات، ولتضافر العلم مع قيم الوطنية والتضحية وتحقيق الاكتفاء ذاتياً من التخصصات التي في حاجه إليها مثل الأطباء والمهندسين والصيادلة قامت القوات المسلحة بإنشاء الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب العسكري.