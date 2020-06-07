شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسماء النواب الموقعين على مشروع قانون مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسماء النواب الموقعين على مشروع قانون مجلس الشيوخ المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 عضوا، وذلك بعد الموافقة عليه اليوم فى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتضمنت أبرز الأسماء الموقعة علي مشروع القانون: الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر ومحمد صلاح أبو هميلة وأحمد السجينى وأشرف رشاد وعاطف عبد الحميد ناصر، وكريم درويش وعلاء عابد ويحيى داود وعماد سعد حموده وياسر عمر وأحمد فؤاد أباظه وحسن خليل ومحمد خليل العمارة، وأحمد نشأت منصور وجابر أحمد محمد عبد العال وصلاح الدين شوقى عقيل وأيمن عبد الهادى وأشرف رشاد عثمان ورزق راغب، وهشام عمارة ومحمد عبد الله زين الدين وفخرى طايل وحسام العمده ومحمود السيد سعد ومحمود أحمد حسين ومحمد أحمد زايد، ورشا عبد الفتاح وعبد الحميد الدمرداش ومحمد الشهاوى، وهشام الحصرى ويسرى المغازى وأمينة محمد على مسعود وإيهاب احمد سيد وإيهاب عاطف راغب ومحمد ماهر، وعبير محمد حسن ومحمود عادل شعلان وعبد السلام الخضراوى وخالد مشهور وفيصل عبد الرحمن وممدوح عمارة، ومصطفى الكمار وحسن عمر وهشام عبد الواحد ونضال السعيد ومحنود حسن محمود وعبد الله على عبد الله محمد.

ويجمع مشروع القانون في الانتخابات بين نظامي القائمة والفردي، وتكشف عن تقسيم دوائر القائمة بواقع 4 دوائر، و27 دائرة بنظام الفردي.

وتشمل الدائرة الأولي للقائمة ( قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا) والدائرة الثانية تمثل (قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد)، أما الثالثة فتضم ( قطاع شرق الدلتا) والرابعة والأخيرة تضم (قطاع غرب الدلتا).

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جدير بالذكر أن المادة 250 من الدستور نظمت تشكيل مجلس الشيوخ، بحيث يُشكل من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.