شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عبد العال عن الأزمة الليبية: لن نسمح بأن تسقط البلاد بيد مجموعة من الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وافق مجلس النواب على إرسال برقية دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الدعم الكامل من مجلس النواب لإعلان القاهرة للحل السياسى للأزمة الليبية لافتا إلى أنه كان بالأمس إعلان القاهرة الذى يهدف إلى دعم الشعب الليبى فى وحدته واستقراره ودعم توجهه فى أن تكون ليبيا واحدة ومُوحدة، قائلا إن مصر لن تسمح بتهديد أمن ليبيا ولن تقف مكتوفة الأيدى أمام الدفاع عن مصالحها ومصالح أشقائها وبالأخص الشعب الليبى الذى تربطنا معه حدود ممتدة وروابط تاريخية واجتماعية.

وأوضح بد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن، أن ليبيا تشكل عمق الأمن القومى المصرى والعكس، إلى جانب وجود مصالح مُشتركة بين الشعبين، داعيا الشعب الليبى إلى أن يكون موحدا خلف جيشه الوطنى وأن يعمل على دحر الجماعات الإرهابية والمرتزقة الموجودة، قائلا: "ومن يسعى إلى إحياء أحلام الماضى عليه أن ينسى ذلك تماما، لن نسمح أن تكون ليبيا فى أيدى مجموعة من الإرهابيين"، مضيفا: "يحاول البعض أن يحيى أحلامه الماضية التى أصبحت فى مزبلة التاريخ ولن تعود إلى التاريخ فى أى منطقة فى المنطقة العربية".

Advertisements

وتابع: "وعلى من من يضخون الأموال لدعم الإرهاب أن يعلمون أن مصر دولة قوية وممتدة التاريخ، قوية بشعبها وجيشها، هذا الجيش من أقوى الجيوش فى العالم ولديه عقيدة ثابتة وهى الدفاع عن الأراضى المصرية بعمقها الاستراتيجى، وهذا ما يمنحه لنا القانون الدولى، وأى تهديد سيكون الرد قاسيا ورادعا، وليعلم هؤلاء مصر لا تعتدى على أحد ولا على أراضى أحد، وثروات الشعب الليبى حق للشعب الليبى والمبادرة المصرية تحظى بالدعم الشعبى والدولى".

وأضاف عبد العال أنه فور إعلان المبادرة بادرت عواصم الدول الكبرى بتأييد تلك المبادرة وحضر إعلانها 22 سفير لدول أجنبية، ما يدل على قوة الدولة وقيادتها ومصداقيتها على المستويين الإقليمى والدولى، مؤكدا أنه لا مجال للأحلام التوسعية من بعض الدول التى أصبحت فى مزبلة التاريخ، قائلا: "من يريد أن يحلم فليحلم بعيدا عن المنطقة العربية".