شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعية النواب تناقش تعديلات مجلس النواب والحقوق السياسية للانتخابات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، صباح غد الاثنين، مشروع القانون مقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائيا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسة والهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة، إن مشروع قانون الدوائر الانتخابية لمجلس النواب لم ينته بعد حيث يحتاج إلى جهد ومناقشات طويلة، وسيتم الانتهاء منه وتقديمه للبرلمان قريبا.

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وكانت اللجنة قد وافقت اليوم على مشروع قانون مجلس الشيوخ بعد مناقشات ساخنة تمهيدا لحالته للجلسة العامة، ونص مشروع قانون مجلس النواب المقدم من الائتلاف على أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا يجرى انتخاب 560 منهم بالنظام المختلط والباقى بالتعين والجمع بين نظام القائمة المغلقة والفردى بواقع 50% لكل منهما.

وتضمن القانون تطبيق النسب التى نص عليها الدستور وأهمها تخصيص 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة وفق المادة 102 من الدستور، وكذلك نسب الشباب وذوى الإعاقة والمسيحين والمصريين بالخارج.