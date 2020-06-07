شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على قانونين بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع شركتين للبحث عن الغاز والزيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركــة إكســون موبيل إيجبت (أبستــريم) ليمتـد وشركة ثروة للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ستار البحرية بالبحر المتوسط ج.م.ع.

كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "أيوك برودكشن بي. في." وشركة "بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد" للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة غرب شربين الأرضية بدلتا النيل ج.م.ع.

Advertisements